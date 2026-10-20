Menor con dengue acudió a botica por dolor de cabeza y murió tras recibir 4 medicamentos: condenan a dueña

Un adolescente de 16 años diagnosticado con dengue falleció luego de recibir una combinación de cuatro medicamentos en una botica del distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque. La dueña del establecimiento, identificada como Estrellita Mariol V. C., fue condenada a 7 años y 4 meses de prisión efectiva por el delito contra la salud pública en la modalidad de ejercicio ilegal de la medicina, agravado por la muerte del menor.

La sentencia fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, luego de acreditar que la acusada administró medicamentos sin contar con habilitación profesional ni conocimientos médicos suficientes. La intervención ocurrió el 21 de mayo de 2023, cuando el adolescente de iniciales M.A.D.V. acudió al establecimiento ubicado en la avenida México debido a un cuadro de fiebre y dolor de cabeza.

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Menor recibió cóctel de cuatro medicamentos pese a tener dengue

Según las investigaciones del Ministerio Público, la sentenciada suministró al adolescente una combinación de cuatro fármacos: metamizol, ketorolaco, dimenhidrinato y lidocaína. La administración de estos medicamentos resultó perjudicial para su estado de salud, debido a que presentaba un diagnóstico previo de dengue.

Durante el juicio, el fiscal Alex Gonzáles Mechán demostró que la propietaria de la botica únicamente había recibido tres meses de capacitación en la aplicación de inyectables y desconocía los manuales de dispensación de medicamentos. Pese a estas limitaciones, decidió administrar los fármacos sin contar con la formación profesional necesaria.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso judicial, la administración indebida de medicamentos provocó una miositis infecciosa y agravó la enfermedad del adolescente, que evolucionó hacia un cuadro hemorrágico grave. El menor fue trasladado a una clínica, donde ingresó con niveles críticos de hemoglobina. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció el 26 de mayo de 2023, cinco días después de acudir a la botica, por fascitis necrotizante, sepsis, shock séptico y falla 8.

Dueña de botica deberá pagar más de S/76.000 a familiares del menor

Tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional impuso a Estrellita Mariol V. C. una condena de 7 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito contra la salud pública, en la modalidad de ejercicio ilegal de la medicina, agravado por el fallecimiento del adolescente.

Además de la pena de cárcel, el tribunal estableció una reparación civil de S/76.223,70 a favor de los familiares de la víctima. Este monto comprende los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral derivados de la muerte del menor. También dispuso el pago de S/850 a favor del Ministerio de Salud (Minsa), cantidad que deberá ser cancelada en una sola cuota. Ambas reparaciones civiles deberán hacerse efectivas una vez que la sentencia quede consentida o ejecutoriada.