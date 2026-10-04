Resultados en la provincia de Moyobamba, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde de la ciudad
La población de la ciudad de Moyobamba ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.
Hoy, domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la provincia de Moyobamba.
Elecciones Regionales y Municipales 2026
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores y vicegobernadores regionales que gestionarán sus jurisdicciones durante el periodo 2027-2030. El proceso estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en cada provincia, distrito y región ante posibles irregularidades.
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Revisa toda la cobertura electoral de La República en nuestra sección especial de Elecciones 2026, con las noticias más recientes sobre los resultados en las provincias del país y lo que dejó la jornada del domingo 4 de octubre.