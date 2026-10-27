Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, es asesinado durante un ataque armado en Colombia El ataque se produjo tras un contacto con un motociclista cuando Castellanos salió de su vehículo. A pesar de que su hijo de 12 años resultó ileso, el exfuncionario recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza.

Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la Alcaldía para las elecciones de 2027, fue asesinado a tiros en el Anillo Vial Occidental, en el barrio El Pórtico, en Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, el ataque ocurrió cuando Castellanos se movilizaba en su camioneta blindada y se detuvo después de que un hombre que viajaba en motocicleta golpeara el vehículo. Al descender para hablar con él, el exfuncionario recibió varios disparos, incluido uno en la cabeza.

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El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, explicó en declaraciones a Blu Radio que los investigadores no consideran que se haya tratado de un hecho fortuito, aunque precisó que corresponde a los organismos judiciales establecer las circunstancias y los posibles móviles del crimen.

"Creería yo que ya estaba como premeditando, tenían controlada alguna situación en tema de seguimientos, porque no es una cuestión fortuita", afirmó el funcionario colombiano al referirse a la hipótesis de un posible ataque planificado.

La víctima se movilizaba con su hijo de 12 años cuando ocurrió el ataque. El menor salió ileso y posteriormente quedó bajo el cuidado de sus familiares, según la información proporcionada por las autoridades.

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio. La Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para reconstruir los movimientos de los atacantes, establecer su ruta de escape y obtener material audiovisual.

Según Quintero, la Secretaría de Seguridad no tenía reportes de amenazas contra Castellanos. Sin embargo, información publicada por la revista SEMANA señala que el exfuncionario habría recibido advertencias de grupos criminales en el pasado. Los investigadores deberán determinar si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

El lugar del ataque es una vía descrita por las autoridades como rápida y oscura, situada a pocos cientos de metros de la vivienda del exsecretario. La cercanía del sitio con su residencia y las circunstancias forman parte de los elementos que deberán ser examinados.

En Colombia no habrá espacio para la impunidad

El asesinato generó pronunciamientos de representantes del Gobierno nacional y de las autoridades regionales. El presidente Abelardo de la Espriella condenó el homicidio y anunció instrucciones a la Policía para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones correspondientes.

"Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en estte momento de profundo dolor. En Colombia no habrá espacio para la impunidad", expresó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que las autoridades buscarán a los responsables para que respondan ante la justicia. "No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos", sentenció.

El gobernador de Norte de Santander, Willian Villamizar Laguado, también lamentó la muerte del exsecretario y expresó sus condolencias a su esposa, sus hijos y demás familiares. Mientras, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se refirió al homicidio después de un consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.