Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Huaral prioriza S/2,8 millones para remodelar una plaza en buen estado y posterga obras de salud y educación

La Contraloría advirtió que la municipalidad aprobó la viabilidad del proyecto y su expediente técnico el mismo día, sin la autorización correspondiente y antes de registrar la inversión en la cartera de 2026.

Contraloría advierte deficiencias en el expediente técnico
Contraloría advierte deficiencias en el expediente técnicoFoto: Contraloría
Por
google iconLa República en Google

La Municipalidad Provincial de Huaral destinó S/ 2.866.398 al mejoramiento de su Plaza de Armas, pese a que el espacio público figura en estado “muy bueno” en el inventario turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La Contraloría detectó tres hechos con indicios de irregularidad en el proyecto y advirtió que su priorización postergó inversiones en salud, educación, saneamiento y defensas ribereñas.

El Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 031-2026-2-0432-AOP, que evaluó el periodo del 26 de junio al 2 de octubre de 2026, señala que la comuna aprobó la viabilidad del proyecto y su expediente técnico el mismo día, sin contar con la autorización correspondiente y antes de registrar la inversión en la cartera de inversiones de 2026. Según el órgano de control, esta actuación afectaría la transparencia de los procedimientos administrativos y la gestión municipal.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ficha del inventario turístico del Mincetur califica como “muy bueno” el estado de la Plaza de Armas de Huaral.

Ficha del inventario turístico del Mincetur califica como “muy bueno” el estado de la Plaza de Armas de Huaral.

Puedes ver

Más de 100 vecinos de Comas y Puente Piedra levantan puente artesanal ante El Niño, denuncian abandono de autoridades: "No se hacen presente"

lr.pe

Plaza de Armas desplazó proyectos de salud, educación y saneamiento

Entre las inversiones postergadas figura el mejoramiento de la institución educativa n.° 20403 Santa Teresita del Niño Jesús, así como la creación del servicio de atención de salud básica en el Centro de Salud Mental Comunitario de Huaral y de un establecimiento de primer nivel de atención I-2 en el asentamiento humano La Candelaria, en Chancay.

La lista también incluye el mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Boza, en Aucallama. A estos proyectos se suma la implementación de servicios de protección y muros de contención en las riberas de quebradas vulnerables del centro poblado San Francisco de Lumbra.

De acuerdo con la Contraloría, estas inversiones ya figuraban en la cartera municipal y tenían un orden de prioridad, pues buscaban cerrar brechas sociales. Sin embargo, la comuna priorizó el mejoramiento de la plaza por encima de esas intervenciones.

El órgano de control advirtió que el proyecto de la Plaza de Armas no contaba con un número de prioridad en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2026. Pese a ello, la municipalidad suscribió el contrato para ejecutar la obra el 2 de octubre de 2026.

Puedes ver

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

lr.pe

Contraloría advierte deficiencias en el expediente técnico

El informe también identificó deficiencias en la formulación técnica del proyecto. La delimitación del área de intervención es imprecisa y el expediente no acredita las autorizaciones y documentos técnicos necesarios para intervenir las vías colindantes, condiciones que, según el órgano de control, ponen en riesgo la ejecución integral de la obra y su sostenibilidad.

La municipalidad sostiene que la obra contempla un incremento de 470 metros cuadrados. No obstante, la Contraloría señala que los planos de arquitectura no muestran esa ampliación y carecen de las dimensiones necesarias para verificar el área real de intervención.

Otra observación está relacionada con las calles que rodean la Plaza de Armas. El informe advierte que la intervención podría afectar vías vinculadas a la Red Vial Nacional, sin que se haya acreditado la autorización correspondiente de la autoridad competente para realizar trabajos sobre estas áreas.

La Contraloría también alertó sobre la presencia de una antena del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) en la Plaza de Armas de Huaral. Aunque esta infraestructura forma parte del sistema de alerta temprana ante sismos, el expediente técnico no acredita las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento durante la ejecución de la obra.

A ello se suman observaciones sobre la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad. El organismo de control señaló que no se acreditaron adecuadamente las coordinaciones con las empresas prestadoras para evitar interferencias durante los trabajos. También identificó deficiencias en la validación técnica del estudio de gestión de riesgos del proyecto.

El informe fue notificado al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral para que adopte las medidas correspondientes y, de ser el caso, determine las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos advertidos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Compró un departamento para alquilarlo, pero su inquilina lleva 11 meses sin pagar y se niega a dejar la propiedad

Pésimas noticias para inmigrantes | Policía de este condado de EE.UU. se une para colaborar con el ICE: Así serán las detenciones

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

Sociedad

Compró un departamento para alquilarlo, pero su inquilina lleva 11 meses sin pagar y se niega a dejar la propiedad

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

Más de 100 vecinos de Comas y Puente Piedra levantan puente artesanal ante El Niño, denuncian abandono de autoridades: "No se hacen presente"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto