Huaral prioriza S/2,8 millones para remodelar una plaza en buen estado y posterga obras de salud y educación La Contraloría advirtió que la municipalidad aprobó la viabilidad del proyecto y su expediente técnico el mismo día, sin la autorización correspondiente y antes de registrar la inversión en la cartera de 2026.

La Municipalidad Provincial de Huaral destinó S/ 2.866.398 al mejoramiento de su Plaza de Armas, pese a que el espacio público figura en estado “muy bueno” en el inventario turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La Contraloría detectó tres hechos con indicios de irregularidad en el proyecto y advirtió que su priorización postergó inversiones en salud, educación, saneamiento y defensas ribereñas.

El Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 031-2026-2-0432-AOP, que evaluó el periodo del 26 de junio al 2 de octubre de 2026, señala que la comuna aprobó la viabilidad del proyecto y su expediente técnico el mismo día, sin contar con la autorización correspondiente y antes de registrar la inversión en la cartera de inversiones de 2026. Según el órgano de control, esta actuación afectaría la transparencia de los procedimientos administrativos y la gestión municipal.

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Ficha del inventario turístico del Mincetur califica como “muy bueno” el estado de la Plaza de Armas de Huaral.

Plaza de Armas desplazó proyectos de salud, educación y saneamiento

Entre las inversiones postergadas figura el mejoramiento de la institución educativa n.° 20403 Santa Teresita del Niño Jesús, así como la creación del servicio de atención de salud básica en el Centro de Salud Mental Comunitario de Huaral y de un establecimiento de primer nivel de atención I-2 en el asentamiento humano La Candelaria, en Chancay.

La lista también incluye el mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Boza, en Aucallama. A estos proyectos se suma la implementación de servicios de protección y muros de contención en las riberas de quebradas vulnerables del centro poblado San Francisco de Lumbra.

De acuerdo con la Contraloría, estas inversiones ya figuraban en la cartera municipal y tenían un orden de prioridad, pues buscaban cerrar brechas sociales. Sin embargo, la comuna priorizó el mejoramiento de la plaza por encima de esas intervenciones.

El órgano de control advirtió que el proyecto de la Plaza de Armas no contaba con un número de prioridad en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2026. Pese a ello, la municipalidad suscribió el contrato para ejecutar la obra el 2 de octubre de 2026.

Contraloría advierte deficiencias en el expediente técnico

El informe también identificó deficiencias en la formulación técnica del proyecto. La delimitación del área de intervención es imprecisa y el expediente no acredita las autorizaciones y documentos técnicos necesarios para intervenir las vías colindantes, condiciones que, según el órgano de control, ponen en riesgo la ejecución integral de la obra y su sostenibilidad.

La municipalidad sostiene que la obra contempla un incremento de 470 metros cuadrados. No obstante, la Contraloría señala que los planos de arquitectura no muestran esa ampliación y carecen de las dimensiones necesarias para verificar el área real de intervención.

Otra observación está relacionada con las calles que rodean la Plaza de Armas. El informe advierte que la intervención podría afectar vías vinculadas a la Red Vial Nacional, sin que se haya acreditado la autorización correspondiente de la autoridad competente para realizar trabajos sobre estas áreas.

La Contraloría también alertó sobre la presencia de una antena del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) en la Plaza de Armas de Huaral. Aunque esta infraestructura forma parte del sistema de alerta temprana ante sismos, el expediente técnico no acredita las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento durante la ejecución de la obra.

A ello se suman observaciones sobre la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad. El organismo de control señaló que no se acreditaron adecuadamente las coordinaciones con las empresas prestadoras para evitar interferencias durante los trabajos. También identificó deficiencias en la validación técnica del estudio de gestión de riesgos del proyecto.

El informe fue notificado al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral para que adopte las medidas correspondientes y, de ser el caso, determine las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos advertidos.