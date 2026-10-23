Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Rosa María Palacios y Pedro Salinas analizan la gestión de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Gobernador de Tacna queda en libertad tras ser detenido por atropello a niño de 6 años

Luis Torres Robledo fue investigado por lesiones culposas luego de que su camioneta impactara contra el menor en La Yarada-Los Palos. La Fiscalía realizó una inspección técnica y continuará recabando pruebas para determinar cómo ocurrió el accidente.

El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, quedó en libertad tras ser detenido por el atropello de un niño de 6 años en La Yarada-Los Palos. La Fiscalía investiga lesiones culposas.
El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, quedó en libertad tras ser detenido por el atropello de un niño de 6 años en La Yarada-Los Palos. La Fiscalía investiga lesiones culposas. | Correo
Por
google iconLa República en Google

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, recuperó su libertad la tarde de este jueves, luego de permanecer cerca de 24 horas detenido por la investigación iniciada tras el presunto atropello de un niño de 6 años en el distrito de La Yarada-Los Palos. La autoridad es investigada por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito.

La intervención ocurrió luego del accidente registrado alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, en las inmediaciones de la plaza principal de Los Palos. Según la información recogida durante las diligencias, el menor habría cruzado la vía cuando fue impactado por la camioneta de placa Z8M-711, que era conducida por Torres Robledo.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras el accidente, el niño fue trasladado de emergencia a la Clínica La Luz de Tacna, donde fue diagnosticado con politraumatismo y recibió atención médica. De acuerdo con la información difundida por la defensa del gobernador, el menor se encontraría fuera de peligro y continuaría en recuperación.

Puedes ver

Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú

lr.pe

Fiscalía realizó inspección técnica en el lugar del accidente

Como parte de la investigación, Torres Robledo participó este jueves en una inspección técnica policial en el lugar donde ocurrió el accidente. La diligencia contó con la participación de peritos de Criminalística de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y el padre del menor.

El objetivo fue verificar las condiciones de la vía y recoger elementos que permitan establecer la mecánica del accidente. Según declaraciones recogidas por medios locales, durante la diligencia el gobernador habría señalado que salió de una tienda de abarrotes y que, al realizar una maniobra, no habría advertido que el menor cruzaba la vía. También habría indicado que frenó antes del impacto.

La diligencia no constituyó una reconstrucción de los hechos. La Fiscalía continuará con la recopilación de elementos, entre ellos imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en viviendas cercanas y testimonios de vecinos y familiares.

El caso está a cargo del Séptimo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, dirigido por la fiscal Anita Meneses López.

Puedes ver

¿Qué carrera estudió Chantal, la única hija que tuvo Alejandro Toledo junto a Eliane Karp?

lr.pe

Gobernador quedó en libertad tras diligencias

Luego de las diligencias, Torres Robledo fue trasladado a la comisaría de La Yarada-Los Palos. Sin embargo, durante la tarde del jueves, la Fiscalía dispuso su liberación al considerar que no existían motivos suficientes para prolongar la detención policial.

La abogada del gobernador, Lilia del Carmen Guevara Lira, sostuvo que su patrocinado actuó diligentemente tras el accidente y negó que hubiera existido una conducta dolosa. También señaló que los exámenes de dosaje etílico, tanto cualitativo como cuantitativo, dieron resultado negativo.

La defensa indicó además que los gastos de atención del menor están siendo cubiertos mediante el SOAT. No obstante, el abogado de la familia agraviada cuestionó la propuesta de reparación civil planteada y señaló que esta no contemplaría todos los gastos derivados del accidente, así como posibles costos de rehabilitación y otras consecuencias para el menor.

La Fiscalía deberá determinar, con base en las pericias, imágenes y testimonios recopilados, cómo ocurrió el accidente y si corresponde establecer responsabilidades contra el gobernador regional.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobernador de Tacna queda en libertad tras ser detenido por atropello a niño de 6 años

ONP: jubilados recibirán bono de casi S/200 en diciembre, ¿qué falta conocer sobre el pago?

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

Sociedad

Asesinan de más de 30 tiros a 'Palomita Hans', exintegrante de Las Hienas del Morro, en Chorrillos

“Dispárale, dispárale”: La confesión de un sicario que baleó a sangre fría a una empresaria

Visita del papa León XIV en Lima: los riesgos de congestión en una ciudad con 24 millones de viajes diarios

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Hermana del senador Daniel Barragán es separada de EsSalud a solo una semana de ser nombrada