Gobernador de Tacna queda en libertad tras ser detenido por atropello a niño de 6 años

El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, quedó en libertad tras ser detenido por el atropello de un niño de 6 años en La Yarada-Los Palos. La Fiscalía investiga lesiones culposas. | Correo

El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, quedó en libertad tras ser detenido por el atropello de un niño de 6 años en La Yarada-Los Palos. La Fiscalía investiga lesiones culposas. | Correo

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, recuperó su libertad la tarde de este jueves, luego de permanecer cerca de 24 horas detenido por la investigación iniciada tras el presunto atropello de un niño de 6 años en el distrito de La Yarada-Los Palos. La autoridad es investigada por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito.

La intervención ocurrió luego del accidente registrado alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, en las inmediaciones de la plaza principal de Los Palos. Según la información recogida durante las diligencias, el menor habría cruzado la vía cuando fue impactado por la camioneta de placa Z8M-711, que era conducida por Torres Robledo.

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Tras el accidente, el niño fue trasladado de emergencia a la Clínica La Luz de Tacna, donde fue diagnosticado con politraumatismo y recibió atención médica. De acuerdo con la información difundida por la defensa del gobernador, el menor se encontraría fuera de peligro y continuaría en recuperación.

Fiscalía realizó inspección técnica en el lugar del accidente

Como parte de la investigación, Torres Robledo participó este jueves en una inspección técnica policial en el lugar donde ocurrió el accidente. La diligencia contó con la participación de peritos de Criminalística de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y el padre del menor.

El objetivo fue verificar las condiciones de la vía y recoger elementos que permitan establecer la mecánica del accidente. Según declaraciones recogidas por medios locales, durante la diligencia el gobernador habría señalado que salió de una tienda de abarrotes y que, al realizar una maniobra, no habría advertido que el menor cruzaba la vía. También habría indicado que frenó antes del impacto.

La diligencia no constituyó una reconstrucción de los hechos. La Fiscalía continuará con la recopilación de elementos, entre ellos imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en viviendas cercanas y testimonios de vecinos y familiares.

El caso está a cargo del Séptimo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, dirigido por la fiscal Anita Meneses López.

Gobernador quedó en libertad tras diligencias

Luego de las diligencias, Torres Robledo fue trasladado a la comisaría de La Yarada-Los Palos. Sin embargo, durante la tarde del jueves, la Fiscalía dispuso su liberación al considerar que no existían motivos suficientes para prolongar la detención policial.

La abogada del gobernador, Lilia del Carmen Guevara Lira, sostuvo que su patrocinado actuó diligentemente tras el accidente y negó que hubiera existido una conducta dolosa. También señaló que los exámenes de dosaje etílico, tanto cualitativo como cuantitativo, dieron resultado negativo.

La defensa indicó además que los gastos de atención del menor están siendo cubiertos mediante el SOAT. No obstante, el abogado de la familia agraviada cuestionó la propuesta de reparación civil planteada y señaló que esta no contemplaría todos los gastos derivados del accidente, así como posibles costos de rehabilitación y otras consecuencias para el menor.

La Fiscalía deberá determinar, con base en las pericias, imágenes y testimonios recopilados, cómo ocurrió el accidente y si corresponde establecer responsabilidades contra el gobernador regional.