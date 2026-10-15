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Tragedia en Tacna: hombre cae al pisar un hoyo con agua en la pista y pierde la vida

Pierre Juárez Zapata murió tras golpearse la cabeza contra el pavimento cuando cruzaba una calle de Tacna. El agua acumulada por las lloviznas habría impedido que advirtiera el hueco en la calzada.

Hombre fallece tras caer en un hoyo con agua en Tacna
Hombre fallece tras caer en un hoyo con agua en Tacna
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Pierre Juárez Zapata murió luego de pisar un hueco con agua y caer sobre el pavimento cuando cruzaba una calle de Tacna junto a un amigo. El impacto le provocó una grave lesión en la cabeza. Según la información preliminar, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El accidente ocurrió en medio de las persistentes lloviznas que afectaron la ciudad y favorecieron la acumulación de agua en las grietas y los huecos de las pistas. La víctima administraba un restaurante local y, al momento del hecho, no habría advertido el desnivel de la vía.

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Intentaron reanimarlo tras la caída

El acompañante de Juárez Zapata y otros transeúntes acudieron a auxiliarlo tras el golpe. Los presentes realizaron maniobras de reanimación y solicitaron ayuda; sin embargo, el hombre no respondió a los intentos de socorro.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el agua acumulada por las lluvias dificultaba la visibilidad de los huecos en la calzada. El deterioro de las pistas también habría generado cavidades en distintos sectores de la ciudad, según la información difundida sobre el caso.

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Trasladan el cuerpo a la morgue de Tacna

Agentes de la Policía y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Los efectivos acordonaron la zona y recogieron los testimonios de los testigos y del amigo que acompañaba a la víctima.

Tras las actuaciones preliminares, representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento del cadáver. El cuerpo de Pierre Juárez Zapata fue trasladado a la morgue central de Tacna para la necropsia de ley, que permitirá determinar las causas de su muerte.

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