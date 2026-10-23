Pareja de motociclistas muere tras violento choque con miniván en SJL: habrían ignorado luz roja

Una pareja de motociclistas falleció tras sufrir un violento choque contra una miniván en el distrito de San Juan de Lurigancho. El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 4.39 a. m. de este viernes 23 de octubre, en el cruce de la avenida Canto Rey con la avenida Fernando Wiesse, a la altura de la estación del tren San Martín.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, la miniván avanzaba con el semáforo en verde, mientras que la motocicleta habría intentado girar a la izquierda sin detenerse ante la señalización semafórica. En esas circunstancias, el vehículo impactó contra la moto.

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Miniván circulaba por av. Fernando Wiesse con la luz verde

Tras la colisión, la miniván perdió el control y avanzó varios metros antes de detenerse. Los dos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la vía. Debido a la violencia del impacto, ambos perdieron la vida y su vehículo quedó atrapado debajo de la miniván.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

Situación de los afectados

Según Latina Noticias, el conductor de la motocicleta fue identificado como Wilmer Pascual Escarsena. La identidad de la mujer que lo acompañaba aún se desconoce. En tanto, en la miniván viajaban dos personas: un hombre y una mujer. Ella fue derivada a una clínica cerca, mientras que el chofer permanece en la comisaría de Canto Rey rindiendo su declaración.

El tránsito en la av. Fernando Wiesse permanece restringido mientras las autoridades realizan las diligencias respectivas. Por el momento, solo funciona la vía auxiliar a la espera de que lleguen peritos de Criminalística y la Fiscalía de turno para el levantamiento de los cuerpos.