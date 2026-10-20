JNE rompe reglas electorales: dispone recuento de votos en Piura en base a actas siniestradas

Una turba ingre a la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales. Foto: composición LR

Una turba ingre a la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales. Foto: composición LR

La noche del último 4 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales, un grupo de personas ingresó a la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales. Como consecuencia, no se pudo terminar el escrutinio de votos.

Este ataque fue denunciado por el personero legal de Alianza para el Progreso (APP), Julio Seminario Espinoza, quien solicitó la nulidad del proceso electoral en dicho centro educativo. El Jurado Especial Electoral (JEE) de Morropón declaró fundada su solicitud luego de certificar lo sucedido con la constatación in situ que realizó el Ministerio Público la madrugada del 5 de octubre.

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A su vez, el JEE desestimó el pedido de recuento de votos solicitado por el personero legal de Somos Perú, Alexis Atencio Díaz, quien al conocer la decisión presentó una apelación.

Pese a que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chulucanas certificó severos daños en el material electoral y que hubo ruptura de la cadena de custodia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el pedido de apelación.

Sin embargo, ¿cómo se realizaría un recuento de votos de cédulas siniestradas? Es lo que también planteó el JEE en la resolución donde declaró fundado el pedido de nulidad.

Actas destruidas y cédulas parcialmente recuperadas

“La ausencia de información de las actas de las veintitrés mesas y la ruptura general de la cadena de custodia, valoradas junto con los daños y la recuperación parcial descritos en el acta fiscal, impiden considerar que el simple conteo del material hallado reconstruya de manera confiable la votación distrital”, se lee en el documento.

De esta forma, el órgano electoral dejó claro que “el recuento no restablece por sí mismo la integridad anterior del conjunto recuperado”, es decir, a los votos emitidos por los electores. De hecho, fue con ese sustento que desestimó el pedido de recuento. Ello sin desconocer el valor de la intervención fiscal que lacró el material electoral útil y dañado que logró recuperar.

Asimismo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Morropón registró 23 actas electorales como siniestradas. En el memorándum contaron que personas presentes en el lugar rompieron y destruyeron el material electoral (actas) durante el conteo de votos. Debido a esto, se produjo la destrucción de las actas electorales, por lo que no se cuenta con ellas.

Teniendo en cuenta esto, el JEE añadió que “la ruptura previa de la cadena de custodia informada por la ODPE no demuestra que las cédulas recuperadas constituyan la totalidad del material originalmente depositado en cada mesa, sin pérdida, incorporación o alteración”.

Recuento de votos definirá quién pasa a segunda vuelta

Esta situación cobra especial relevancia al tener en cuenta que la decisión final del JNE determinará qué partido disputará la segunda vuelta del 6 de diciembre.

Los resultados al 98,670% de la ONPE, presentan en el primer lugar a Alianza para el Progreso (APP) con 216.526 votos válidos (22%). En segundo lugar se ubica Podemos Perú, con 177.361 votos (18%), seguido de Somos Perú, que registra 175.850 votos (17,8%).

Una diferencia de tan solo 1.500 votos que podría resultar del distrito San Juan de Bigotes, donde están en juego 6.200 votos.

Fundamentos de Somos Perú

Por esta razón es que Somos Perú busca impedir la nulidad total del proceso electoral. En su recurso de apelación, el personero del partido sustentó que “no se ha determinado suficientemente cuántas cédulas fueron recuperadas, cuántas se encontraban íntegras, cuáles presentaban daños, qué actas de instalación, sufragio y escrutinio fueron halladas, ni a qué mesas correspondía cada elemento”.

Además, señalan que el JEE “no puede concluir que los resultados son irrecuperables sin haber agotado razonablemente las fuentes de información disponibles y sin explicar por qué las diligencias de recuperación resultarían inviables”.

Decana del CAL, Delia Espinoza: "Sería ilegal ordenar un conteo de votos"

Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, advirtió a La República que, si el JNE revoca la decisión del JEE y ordena un recuento de votos, incurriría en una medida ilegal que vulneraría abiertamente la Ley de Elecciones Municipales.

“Estamos ante un hecho grave. Un hecho de violencia al acto electoral. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer el máximo tribunal de elecciones es confirmar la nulidad y llamar a nuevas elecciones”, anotó.

Resaltó que, en un proceso electoral, se debe garantizar la integridad e intocabilidad de los votos emitidos por los ciudadanos. “Si (el material electoral) ha sido violentado en parte, roto… ya se ha alterado la integridad de los votos. Ya no se tiene el principio de certeza respecto a quién ganó”, dijo.

Finalmente, debido a que se trata de un principio básico de todo proceso electoral, no descartó que exista otro tipo de situaciones o intereses que podrían influir en quién va a ganar las elecciones, por lo que no “sería el resultado auténtico”.