Jefa de EsSalud niega favoritismo en la contratación de la hermana del senador Barragán: "Soy yo quien la ha traído"

La presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomás, descartó cualquier tipo de favoritismo o presión política tras la contratación de María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán, como asesora de la Presidencia Ejecutiva de la institución.

La funcionaria señaló, durante una entrevista, que la designación respondió a su propia iniciativa y al perfil profesional de la abogada. "Soy yo quien ha traído a la doctora Barragán", sostuvo Tomás vía Canal N.

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Al ser consultada sobre cómo se dio el vínculo, la titular de EsSalud precisó que conoce a la abogada únicamente por coordinaciones de trabajo previo en el sector público y por coincidir en el ámbito académico.

"Yo no conozco al senador, yo conozco a la doctora María Barragán porque ella ha sido directora general de INABIF el año 2023 y yo era directora del INO San Borja. Ella me vino a pedir articular para poder operar a los niños que están casualmente en esta entidad. Hemos tratado a más de casi 140 niños en la época y es ahí donde comienzo a conocerla", detalló.

Asimismo, Tomás sostuvo que el trámite para la incorporación de María del Carmen Barragán inició el 9 de octubre por iniciativa de su propio despacho, respaldándose en el trabajo que ejerció la abogada en el sector público.

"La doctora ha sido asesora legal en el año 2016, 2017 de EsSalud, también ha pertenecido a la asesoría jurídica y tiene los años de experiencia y la trayectoria. Es más, el 9 de octubre, y puedo hacerte llegar los documentos, yo inicio a solicitud mía, de presidencia, inicio el periodo de una asesoría de parte de la doctora Barragán porque nos conocemos ya no solamente de INABIF, somos docentes universitarias (…)”, explicó.

Respecto a la coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la titular de EsSalud confirmó que informó de la decisión al ministro Juan Sheput, pero descartó que haya existido un pedido o recomendación por su parte. "Yo tengo que hacerle conocer por la confianza que él me ha dado, quiénes iban a ser mis asesores", manifestó.

Tomás también rechazó los cuestionamientos generados en torno al nombramiento de sus asesores y recordó que hubo una disminución de plazas de confianza en su despacho respecto a gestiones anteriores.

"¿Por qué no dijeron nada cuando, por ejemplo, antes de 28 de julio, una presidencia ejecutiva tenía quince asesores? Ahora yo tengo cuatro", indicó la funcionaria.