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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 21 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar hoy, miércoles 21 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 21 de octubre.
Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 21 de octubre.Composición LR
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El precio del dólar se sitúa este miércoles 21 de octubre de 2026 en S/3,420 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados en entidades oficiales, como también cómo se cotiza la moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 21 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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