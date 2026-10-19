Después de 15 años, recuperan estadio escolar de más de 14.000 m² ocupado ilegalmente en Comas

Más de 900 alumnos del colegio Virgen de Guadalupe, en Comas, podrán volver a utilizar un área deportiva de 14.903,87 metros cuadrados que permaneció ocupada durante más de 15 años. El Ministerio de Educación (Minedu) recuperó el predio por mandato judicial y anunció un proyecto para remodelar sus instalaciones, que incluyen un campo de fútbol, tribunas, camerinos y una losa deportiva.

El operativo se realizó el lunes 19 de octubre por la mañana, con apoyo de la Policía Nacional, en la cuarta etapa de Collique. El terreno pertenece a la institución educativa 2060 Virgen de Guadalupe y se ubica en el jirón María Parado de Bellido. La recuperación cumplió un mandato del Tercer Juzgado Civil de Lima Norte.

Video destacado 🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Durante el operativo, las autoridades encontraron las instalaciones en avanzado estado de deterioro, además de colchones y otros objetos que hacen presumir que algunas personas pernoctaban en el lugar.

Más de 900 alumnos del colegio Virgen de Guadalupe en Comas recuperan área deportiva tras 15 años de ocupación ilegal

Minedu anuncia remodelación del estadio

La directora del colegio, María Elena Alarcón, informó que el predio permaneció ocupado durante más de 15 años. En ese periodo, los estudiantes no pudieron utilizar plenamente las instalaciones, que servían para campeonatos de fútbol, clases deportivas particulares y, según la directora, el consumo de alcohol y drogas.

Según la Agencia Andina, el terreno estaba ocupado por el suboficial Arturo Conde Gómez y un grupo de personas allegadas a él. El medio indicó que el espacio también se utilizaba para eventos deportivos y fiestas folclóricas.

Ministerio de Educación anuncia proyecto de remodelación para estadio ocupado en Collique

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, señaló que el predio quedó a disposición de la dirección del colegio y anunció que el Minedu elaborará un proyecto de inversión para acondicionar el estadio. La propuesta contempla instalar césped sintético para que los escolares del plantel y de otras instituciones educativas de la zona puedan utilizarlo. El funcionario expresó su expectativa de que las obras permitan recuperar el espacio el próximo año.

"Los espacios destinados a la educación, la recreación y el deporte deben estar al servicio de la comunidad educativa, no permanecer ocupados al margen de la ley", afirmó Alemán Nakamine. También indicó que las autoridades asegurarán el perímetro para impedir el ingreso de personas ajenas al predio.

El viceministro sostuvo que el Gobierno busca recuperar 58 espacios deportivos y educativos ocupados irregularmente en el país. Según explicó, la meta es devolverlos a las instituciones educativas y ejecutar proyectos de inversión para que la comunidad escolar pueda utilizarlos.

Ministerio de Educación anuncia proyecto de remodelación para estadio ocupado en Collique

Vecino niega que el terreno se usara para fiestas

Bernardino Fierro, vecino de la zona e integrante de la asociación deportiva de fútbol que utilizaba el predio, rechazó que el espacio se destinara a fiestas públicas y afirmó que la organización tenía autorización de la directora del colegio.

"Nuestra asociación deportiva de fútbol nunca se ha negado al centro educativo para utilizar este espacio", declaró Fierro. También negó que se realizaran fiestas en el lugar y pidió a las autoridades comprobar sus afirmaciones.

El vecino reconoció que la asociación construyó las tribunas pese a que el terreno no le pertenecía. Según su versión, la organización utilizaba el espacio con autorización de la directora del colegio.

Vecino niega uso del terreno para fiestas y defiende autorización de la directora del colegio

Fierro sostuvo que el diálogo se rompió después de que un equipo de Collique disputara un partido contra el Club Deportivo Municipal en el predio. Afirmó que el encuentro congregó a numerosas personas y que, desde entonces, surgieron diferencias por los cobros para utilizar el estadio.

"Nosotros lo que buscamos es el diálogo para poder continuar con nuestras actividades deportivas. Nosotros sabíamos que el espacio no nos pertenecía", manifestó.

La recuperación del terreno se realizó mediante un desalojo pacífico con apoyo policial. El Minedu indicó que continuará las acciones coordinadas con la Procuraduría Pública, el Poder Judicial y la Policía Nacional para recuperar predios estatales y devolverlos a su finalidad educativa.