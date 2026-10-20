Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar una complicación cardíaca. El exmandatario había ingresado al Hospital de Ate por un cuadro de cólico renal. Sin embargo, durante su atención en el área de trauma shock, habría presentado la complicación cardíaca.

El traslado desde el Penal de Barbadillo, donde Vizcarra se encuentra cumpliendo con su condena por aceptación de coimas durante su periodo como gobernador de Moquegua, se dio en horas de la madrugada. Hasta el momento, el expresidente permanece en atención médica especializada.

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