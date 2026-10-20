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Política

Cámara de Diputados: Comisión de Justicia aprueba dictamen para derogar ley que otorga investigación preliminar a la PNP

Fueron 12 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones. La fuerza de votos vino de partidos de la oposición como Ahora Nación, Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras. Ahora será el pleno el que ratifique o derogue la decisión.

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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precedida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aprobó el dictamen que deroga la Ley N° 32130, que facultó a la PNP la investigación preliminar y relegó al Ministerio Público únicamente la conducción jurídica.

Palomino Casavilca llamó a debate y votación, sin embargo, nadie pidió la palabra. Ante esto, se procedió a la votación que resultó con 12 a favor, 7 en contra y cero abstenciones. Ahora será el pleno el que ratifique o derogue la decisión.

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Votaron a favor los representantes de las bancadas de oposición: Palomino Casavilca, Condori Flores, Varas Seguin, Marquéz Huanca y Manay Pillaca (Juntos por el Perú); Gonzales Polar, Fernández Nina y García Huby (Buen Gobierno); Huilca Flores y Holguín Loayza (Ahora Nación); y Lope Letona y Masco Cáceres (Obras).

Por su parte, los partidos del oficialismo se opusieron. Fueron: Baella Malca (Renovación Popular) y los fujimoristas Beteta Rubín, Bobadilla Galindo, Castro Cruz, Domínguez Herrera y Muñoz Yurivilca, Chacon devetori

El proyecto que empodera a la PNP fue impulsado en el anterior Congreso por Esdras Medina de Renovación Popular. Fue respaldada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien la consideró “una herramienta clave para enfrentar delitos de alta complejidad como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado”.

Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú alinearon mayoritariamente sus votos para conseguir el respaldo de más de dos tercios del Congreso.

Ley Soto

Luego, se pasó a la votación del pre dictamen que deroga la Ley N°32104, más conocida como Ley Soto, que modificó el Código Penal para limitar a un año el plazo máximo de suspensión de la prescripción de los delitos durante la investigación preparatoria.

Tras exponer el dictamen, el diputado Javier Cruz de Fuerza Popular le pidió a Palomino que explicara con sus propias palabras lo que había leído, a lo que la presidenta de comisión le contestó que él no le iba a “poner la agenda”.

Seguidamente, Cecilia Chacón, también fujimorista, tomó la palabra y argumentó que “las investigaciones no podían ser interminables” y que el dictamen no incluía medidas para evitar las demoras del Ministerio Público.

Heber López de Obras resaltó que el proyecto necesitaba un “amplio debate” que incluyera “técnicos entendidos en la materia”.

En tanto, Kim Muñoz de Fuerza Popular indicó que se debería solicitar la presencia del fiscal de la Nación para exponer sobre el tema y respaldó lo dicho por su colega Chacón.

Palomino indicó que ya estaban dentro del plazo de 15 días para elaborar el dictamen y que ya se había tenido una mesa técnica.

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