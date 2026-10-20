Oficialismo parte con ventaja en el Pleno del Senado para aprobar el pedido de facultades

Este miércoles, el Pleno del Senado votará el texto aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Este dictámen incluye los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y los siete añadidos en el grupo de trabajo. Desde antes de iniciar la votación, la posición a favor de aprobar este proyecto cuenta con cierta ventaja.

En el Senado, el bloque oficialista tiene 30 curules: 22 son de Fuerza Popular y 8, de Renovación Popular. Por su parte, el bloque opositor —contando solo a Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno— cuenta con el respaldo de 25 senadores. Para que el dictamen sea aprobado, se necesita el voto de 31 senadores.

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En esta votación, como ocurrió en el grupo de trabajo, el voto de la bancada de Obras tendrá un papel importante. Si los legisladores liderados por Ricardo Belmont se unen a la oposición, ambas facciones quedarían empatadas, 30 a 30.

¿Qué sucedería en ese escenario? El reglamento del Senado señala que se daría paso a una nueva votación y que, de persistir el empate, el voto dirimente lo tendría la Mesa Directiva. En estos momentos, la presidencia del Senado y los demás cargos de la Mesa Directiva están ocupados por Fuerza Popular y Renovación Popular, por lo que la decisión terminaría favoreciendo al sector oficialista.

Si ambos grupos votan disciplinadamente por la opción que defienden, bastará con que uno de los senadores de Obras vote en discordia para que el proyecto de delegación de facultades sea aprobado.

De esta manera, las esperanzas de la oposición estarían puestas en dos escenarios. El primero, improbable: que algún senador de Fuerza Popular o Renovación Popular rompa con la posición de su bancada. El segundo, más plausible pero difícil de concretar: la aprobación de un dictamen en minoría.

De resultar del agrado de Renovación Popular, este dictamen en minoría podría llevar a que el texto aprobado en la Comisión de Constitución sea rechazado en el Pleno, de modo que se imponga esta nueva fórmula propuesta y luego se vote con el apoyo del bloque opositor y del partido celeste.

Las negociaciones continúan y las opciones se mantienen entre bastidores. El debate está programado para iniciar a las 10:00 a. m. en el Hemiciclo del Senado. De acuerdo con la información recabada por este diario, la Junta de Portavoces acordó que el debate dure dos horas, repartidas proporcionalmente entre las bancadas.

Obras justifica acercamiento al oficialismo

Aprobado el dictamen luego de que un senador de Obras se presentara a la Comisión de Constitución del Senado, lo que permitió el quórum necesario para debatirlo y votarlo, los representantes del partido de Ricardo Belmont comenzaron a justificar la decisión. Desde la Cámara de Diputados, Víctor Piñan, vocero de Obras, indicó que su grupo parlamentario estaba a favor de otorgar un número mayor de facultades y no solo las 20 que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.

"Nosotros tenemos que entendernos con todas las fuerzas políticas del país. Yo he conversado con los colegas de la oposición y con ellos también hay un entendimiento. Primero está el Perú, y eso debe quedar claro para todos. Después está el movimiento. Ninguna ideología está por encima del bienestar", indicó.

El propio Ricardo Belmont concedió una entrevista en la que se sumó a un discurso sostenido por distintas figuras de Obras: el partido no se percibe como una fuerza opositora al Gobierno de Keiko Fujimori.

"Yo no he tenido ningún arreglo ni ningún acuerdo. Yo conversé hace un tiempo con el señor Galarreta y luego he conversado con el señor Chlimper, a quien conozco hace 40 años. Nosotros no vamos a ceder en todo, pero vamos a destrabar la cancha. Nuestros principios nos llaman a no ser recalcitrantes ni a mantenernos en una situación absurda. Más que un hombre de oposición, soy un hombre de soluciones. (…) Creo que eso es lo importante", señaló a RPP.

Senadores de oposición

Desde la oposición, los senadores también dejaron claras sus posiciones. Flavio Figallo, representante del Partido del Buen Gobierno en la Cámara Alta, se alineó con la propuesta que su líder, Jorge Nieto, hizo a las cabezas del Gobierno.

"Hagamos las cosas bien: demos paso a las 20 facultades que vienen de Diputados, procesemos rápidamente los proyectos de ley que el Ejecutivo propone y reformemos los reglamentos del Congreso", indicó en su cuenta de X.

Por su parte, Ruth Luque anunció que votará en contra de otorgar estas facultades legislativas. La senadora de Ahora Nación señaló que se siente conforme con su decisión de no participar en la Comisión de Constitución, donde se aprobó el dictamen. Al igual que Luque, Mirtha Vásquez también anunció que votará en contra del pedido.

"No me arrepiento de mi decisión de no asistir. Fue una decisión política legítima. No tenía sentido contribuir al quórum de una sesión en la que se buscaba como principal objetivo incorporar nuevas facultades. Para el fujimorismo, la democracia se reduce a conseguir los votos necesarios, sin importar la deliberación ni los cuestionamientos constitucionales", escribió Luque en la misma red social.