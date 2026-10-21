Los seguidores de 'Sin más que decir' se llevaron una sorpresa este martes 20 de octubre, al intentar ver el podcast de María Pía Copello en YouTube y descubrir que ya no estaba disponible. El espacio de Q+ Network, en el que también participan Ethel Pozo, Israel Dreyfus, Mario Hart y Luciana Roy, fue retirado luego de que Telemundo presentara un reclamo por derechos de autor.

Tras lo ocurrido, varios usuarios se preguntaron por qué habían eliminado el video y encontraron un aviso de YouTube que señalaba a la cadena estadounidense por el reclamo. La situación generó dudas entre los seguidores, por lo que María Pía salió a hablar del tema y contó su versión de lo sucedido.

María Pía se pronunció tras eliminación de su podcast por reclamo de Telemundo. Foto: TikTok.

María Pía explica por qué Telemundo eliminó su programa

María Pía Copello señaló que la baja del programa estaría relacionada con el segmento dedicado a Guty Carrera, quien el lunes 19 de octubre ganó el reality 'Top Chef VIP'. El actor peruano se llevó el premio de 200 mil dólares tras imponerse en la competencia.

Durante la transmisión de 'Sin más que decir', los conductores compartieron imágenes del momento en que se anunció el triunfo de Guty. Este material sería el motivo del reclamo por derechos de autor que llevó a retirar el video de YouTube.

La propia María Pía habló del caso en sus historias de Instagram, donde confirmó que el programa ya no se encontraba en la plataforma. "A todos los que son nuestros fieles seguidores, me han comentado que han bajado el programa de YouTube, efectivamente, el día de hoy, por un tema de copyright. Telemundo escribe y simplemente se bajan el programa porque hemos hablado de Guty Carrera", contó la conductora.

María Pía Copello anuncia que volverá a publicar su programa en YouTube

María Pía Copello aseguró que sus seguidores podrán ver nuevamente el episodio de 'Sin más que decir'. La conductora explicó que el equipo estaba haciendo cambios en el video para subirlo otra vez a YouTube, luego de que fuera retirado por el reclamo de Telemundo.

Además, pidió a los usuarios esperar unos minutos antes de buscar la nueva versión del programa. Según adelantó, el contenido estaría disponible poco después de terminar la edición.

"Entonces nada, se edita y se vuelve a subir, así que esperemos unos 20 minutitos nada más que el programa esté arriba y lo puedan ver por YouTube", comentó.