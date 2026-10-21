Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a.m, el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora 7 puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a.m, el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora 7 puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a. m., el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora siete puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados para la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La Junta de Portavoces del Senado, presidida por el fujimorista Miguel Ángel Torres, acordó que el tiempo del debate será de dos horas y media, el cual será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. No habrá interrupciones.