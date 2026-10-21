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Política

Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

El debate está programado para las 10.00 a. m. La Junta de Portavoces del Senado acordó que el tiempo del debate será de dos horas y media, el cual será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. No habrá interrupciones.

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a.m, el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora 7 puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados
El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a.m, el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora 7 puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados
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El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21, desde las 10.00 a. m., el dictamen aprobado en Comisión de Constitución que incorpora siete puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados para la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La Junta de Portavoces del Senado, presidida por el fujimorista Miguel Ángel Torres, acordó que el tiempo del debate será de dos horas y media, el cual será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. No habrá interrupciones.

Pleno del Senado debatirá pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

07:23
21/10/2026

Oficialismo parte con ventaja en el Pleno del Senado para aprobar el pedido de facultades

En el Senado, el bloque oficialista tiene 30 curules: 22 son de Fuerza Popular y 8, de Renovación Popular. Por su parte, el bloque opositor —contando solo a Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno— cuenta con el respaldo de 25 senadores. Para que el dictamen sea aprobado, se necesita el voto de 31 senadores.

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