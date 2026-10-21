Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del miércoles 21 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Champions League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Real Madrid vs RB Leipzig, Palmeiras contra Fluminense y Montevideo City ante Atlético-MG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este miércoles continúa la jornada en la Liga de Campeones. Entre otros encuentros destacados del día están: Como vs Manchester United, Inter vs Shakhtar y Bayern Múnich vs Arsenal. De igual forma, habrá acción en la Copa Libertadores Femenina con la última fecha de la fase de grupos.

Partidos de la Champions League HOY

Como vs Manchester United

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Lille vs Galatasaray

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Aston Villa vs Viking

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Bayern Múnich vs Arsenal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Club Brujas vs Lens

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Inter vs Shakhtar

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Betis vs Feyenoord

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Madrid vs RB Leipzig

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Sporting CP vs LASK

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Palmeiras vs Fluminense

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Montevideo City vs Atlético-MG

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Athletic Club

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Real Potosí vs Bolívar

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Oriente Petrolero vs Nacional Potosí

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Chile HOY

Universidad de Chile vs Antofagasta

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Llaneros vs Deportivo Cali

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Win Sports

Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba

Hora: 8.20 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY

Colo Colo vs Caracas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Santa Fe vs Corinthians

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Belgrano vs Universitario

Hora: 7.00 p. m.

Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Palmeiras vs Independiente del Valle

Hora: 7.00 p. m.

Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Partidos de la Copa de Uruguay HOY