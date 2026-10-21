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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana.

Montevideo City Torque, Fluminense y Real Madrid juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Montevideo City/Brasileirao/LaLiga/composición LR
Montevideo City Torque, Fluminense y Real Madrid juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Montevideo City/Brasileirao/LaLiga/composición LR
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Los partidos del miércoles 21 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Champions League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Real Madrid vs RB Leipzig, Palmeiras contra Fluminense y Montevideo City ante Atlético-MG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este miércoles continúa la jornada en la Liga de Campeones. Entre otros encuentros destacados del día están: Como vs Manchester United, Inter vs Shakhtar y Bayern Múnich vs Arsenal. De igual forma, habrá acción en la Copa Libertadores Femenina con la última fecha de la fase de grupos.

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Partidos de la Champions League HOY

  • Como vs Manchester United
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lille vs Galatasaray
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Aston Villa vs Viking
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bayern Múnich vs Arsenal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Club Brujas vs Lens
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Shakhtar
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Betis vs Feyenoord
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Madrid vs RB Leipzig
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sporting CP vs LASK
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Palmeiras vs Fluminense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Montevideo City vs Atlético-MG
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Levante vs Athletic Club
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Real Potosí vs Bolívar
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Universidad de Chile vs Antofagasta
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Llaneros vs Deportivo Cali
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY

  • Colo Colo vs Caracas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • Santa Fe vs Corinthians
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • Belgrano vs Universitario
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • Palmeiras vs Independiente del Valle
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Liverpool Montevideo vs Cerro Largo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

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