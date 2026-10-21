Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana.
Los partidos del miércoles 21 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Champions League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Real Madrid vs RB Leipzig, Palmeiras contra Fluminense y Montevideo City ante Atlético-MG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este miércoles continúa la jornada en la Liga de Campeones. Entre otros encuentros destacados del día están: Como vs Manchester United, Inter vs Shakhtar y Bayern Múnich vs Arsenal. De igual forma, habrá acción en la Copa Libertadores Femenina con la última fecha de la fase de grupos.
Partidos de la Champions League HOY
- Como vs Manchester United
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Lille vs Galatasaray
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Aston Villa vs Viking
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Bayern Múnich vs Arsenal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Club Brujas vs Lens
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Inter vs Shakhtar
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Betis vs Feyenoord
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Madrid vs RB Leipzig
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sporting CP vs LASK
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Palmeiras vs Fluminense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Montevideo City vs Atlético-MG
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Athletic Club
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Real Potosí vs Bolívar
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Chile HOY
- Universidad de Chile vs Antofagasta
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Llaneros vs Deportivo Cali
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Win Sports
- Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba
- Hora: 8.20 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY
- Colo Colo vs Caracas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- Santa Fe vs Corinthians
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- Belgrano vs Universitario
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- Palmeiras vs Independiente del Valle
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Liverpool Montevideo vs Cerro Largo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports