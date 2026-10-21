Delincuente dispara por accidente a su cómplice durante intento de secuestro a empresario en Chorrillos

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a presuntos implicados en el intento de secuestro. | Composición Lr

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a presuntos implicados en el intento de secuestro. | Composición Lr PNP

Un intento de secuestro a un empresario en Chorrillos terminó con uno de los delincuentes herido de bala por su propio cómplice y con presuntos integrantes de una banda criminal intervenidos por la Policía Nacional. El ataque ocurrió frente al local comercial de la víctima, en la avenida Cordillera Negra, donde tres sujetos armados intentaron reducirlo por la fuerza. Durante el forcejeo, uno de los atacantes disparó accidentalmente contra su acompañante, quien recibió un impacto en el cuello.

El herido fue identificado como Cleider Cardoso Rodríguez, alias 'Carlitos', de nacionalidad venezolana, quien quedó bajo custodia policial en el hospital María Auxiliadora. De acuerdo con un reporte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), los otros cinco presuntos implicados fueron detenidos durante un operativo realizado el martes 20 de octubre en inmuebles de Ate y San Juan de Lurigancho (SJL).

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La Policía vincula a los intervenidos con la banda criminal 'Los NG de Villa', facción denominada 'Los Yankys' del Tren de Aragua. Los investigan por su presunta participación en delitos de secuestro, extorsión y otros hechos criminales.

Cámaras registraron el intento de secuestro en Chorrillos

Las imágenes de seguridad muestran que tres sujetos llegaron a la avenida Cordillera Negra a las 7.35 a. m. a bordo de una motocicleta y un automóvil negro. Según la información policial, permanecieron en la zona hasta que divisaron la llegada del empresario, alrededor de las 7.49 a. m.

Cuando el comerciante estacionó su camioneta frente a su establecimiento, los atacantes lo rodearon e intentaron reducirlo para trasladarlo contra su voluntad a un vehículo. La víctima se resistió y su hermana salió del local para defenderlo, lo que desencadenó un forcejeo en plena vía pública.

En medio del enfrentamiento, uno de los delincuentes, vestido con un buzo negro con rayas blancas y un gorro, accionó un arma de fuego. El proyectil impactó en el cuello de su cómplice, quien cayó herido sobre el empresario. Tras el disparo, los otros atacantes huyeron y abandonaron al herido en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional llegaron minutos después, resguardaron la zona y auxiliaron al sujeto baleado, quien fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora.

Policía detuvo a cinco sospechosos en Ate y San Juan de Lurigancho

De acuerdo con la sumilla de intervención de la Dirincri, el operativo permitió detener a cinco presuntos integrantes de la agrupación criminal en dos puntos de Lima.

La primera intervención se realizó en la urbanización Santa Elvira, en Ate, y en el jirón Los Ópalos, en San Juan de Lurigancho. En estas diligencias fueron detenidos Junior José Bracho La Cruz, alias 'Bicho', de 24 años, y Joankli Alexander Martínez Yánez, alias 'Jey', de 18 años.

Durante esta intervención, los agentes incautaron un automóvil de placa VCP-627, celulares y municiones.

En una segunda intervención, en el jirón Los Ópalos 1709, en la urbanización Las Flores, en SJL, fueron detenidos Wilber José Isturiz, alias 'Pool'; Omar Alejandro Arellán Arreaza, alias 'Omar'; y Amalexi Paola Peraza Aguirre, alias 'Pao', de 25 años.

En este segundo inmueble, la Policía decomisó dos pistolas Glock, dos cargadores, 64 municiones y dos celulares. El reporte policial señala que una de las armas registra antecedentes vinculados a una investigación por robo agravado en Carabayllo, denunciado el 11 de septiembre de 2024. La situación administrativa de la otra figura figura como internamiento definitivo vencido ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Banda es investigada por secuestros y extorsiones en Lima sur

Según la información policial, la agrupación estaría integrada por ciudadanos peruanos y extranjeros y presuntamente operaría en distritos como Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, entre otras zonas de Lima Metropolitana.

La hipótesis policial apunta a que sus integrantes estarían involucrados en secuestros y extorsiones contra empresarios, comerciantes y transportistas. Una de las modalidades investigadas sería el secuestro extorsivo, mediante el cual las víctimas serían privadas de su libertad para exigir a sus familiares el pago de dinero a cambio de su liberación.

La Policía también investiga los presuntos vínculos operativos de la banda con organizaciones criminales transnacionales. Estas atribuciones forman parte de las investigaciones en curso y deberán ser esclarecidas por las autoridades.