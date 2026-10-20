Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Indira Huilca defiende diputados tras pisoteo del Senado | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Juliana Oxenford denuncia que un hombre la sigue a su casa y a su trabajo: "El acoso es demasiado"

La comunicadora acudió a una comisaría para formalizar la denuncia, afirmando que el presunto acosador la siguió en diversos lugares, incluyendo su vivienda y el trabajo.

La periodista aseguró que ya tiene identificado al sujeto y que tuvo que realizar la denuncia luego de un mes.
La periodista aseguró que ya tiene identificado al sujeto y que tuvo que realizar la denuncia luego de un mes. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La periodista Juliana Oxenford denunció que un hombre la persigue desde hace aproximadamente un mes y solicitó la intervención de las autoridades para evitar nuevos acercamientos hacia ella y su familia. A través de su cuenta de X, la comunicadora informó que acudió a una comisaría para formalizar la denuncia, luego de que el presunto acosador se presentara en distintos lugares vinculados con su vida personal y laboral.

"Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar", escribió Oxenford en la red social. En su publicación, señaló que el hombre acudió a las instalaciones de La República, llegó hasta su vivienda y la siguió en una motocicleta.

Video destacado

¡CONSUMADO! COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APROBÓ FACULTADES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La periodista también sostuvo que el sujeto, identificado como Pedro Nils Loayaza, permaneció durante aproximadamente una hora en las inmediaciones de su domicilio, donde habría incomodado a sus vecinos. Según su relato, el hombre buscaba conversar con ella sobre asuntos personales, pero aseguró que rechazó sus intentos de acercamiento. "Tuve que pedir apoyo policial porque el acoso es demasiado", sostuvo.

Puedes ver

Sunafil recibió 241 denuncias por casos de hostigamiento sexual en el último año

lr.pe

Juliana Oxenford pide intervención de la Fiscalía

Tras comunicar que presentó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP), Oxenford pidió que el Ministerio Público intervenga para evitar que el presunto acosador continúe acercándose a ella y a sus familiares.

"El tema ahora es que Fiscalía haga lo propio y alejen a este tipo de mi vida, de mi familia", manifestó la periodista en sus redes sociales.

La comunicadora también anunció que presentará las pruebas que habría reunido durante el último mes para sustentar su denuncia. "El tipo no ha parado", expresó, sin precisar públicamente qué material entregará a las autoridades.

La publicación generó reacciones de solidaridad de colegas de la periodista, entre ellas Mónica Delta y Karla Ramírez. Oxenford también difundió una fotografía del hombre al que acusa de seguirla. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Puedes ver

Niña terminó manchada de sangre por la muerte de su madre a manos de su expareja en Florida: "Fue golpeada en la cabeza y ahora duerme"

lr.pe

¿Qué sanciona la ley peruana por el delito de acoso?

En el Perú, el artículo 151-A del Código Penal tipifica el delito de acoso. La norma sanciona conductas como vigilar, perseguir, hostigar, asediar o intentar establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, cuando se cumplen los elementos previstos por la ley y se afecta o puede afectarse el desarrollo normal de su vida cotidiana.

La modalidad básica contempla una pena privativa de libertad de uno a cuatro años, además de días-multa e inhabilitación, conforme a las condiciones establecidas en la norma. La calificación jurídica de cada caso depende de las circunstancias acreditadas y de la evaluación de las autoridades competentes.

En situaciones de riesgo, la persona afectada puede solicitar orientación y acudir a la Policía o al Ministerio Público para denunciar los hechos y evaluar las medidas de protección correspondientes.

La denuncia de Juliana Oxenford queda a la espera de las actuaciones de las autoridades, que deberán evaluar las pruebas y determinar las medidas que correspondan para garantizar su seguridad.

¿Cómo denunciar acoso o violencia de género?

El acoso es un delito y no hace falta esperar a que escale para denunciarlo. Se puede denunciar tanto siendo víctima como testigo, y conviene guardar capturas de pantalla o videos como respaldo de lo ocurrido.

La Línea 100 del Ministerio de la Mujer es gratuita y atiende las 24 horas, todos los días del año. Desde allí se puede coordinar una intervención policial. También existe el Chat 100, un servicio de orientación por internet que es confidencial y está disponible en www.mimp.gob.pe/chat100.

Los Centros de Emergencia Mujer son servicios públicos gratuitos que ofrecen atención integral y multidisciplinaria a las víctimas, con acompañamiento psicológico, legal y social. Cualquier persona también puede acudir a una comisaría, porque todas reciben denuncias por violencia contra la mujer. Ante un peligro inmediato, la línea de emergencia de la Policía Nacional es el 105.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juliana Oxenford denuncia que un hombre la sigue a su casa y a su trabajo: "El acoso es demasiado"

Exponer el dolor para sanar: “El hijo que perdí” de Ana Izquierdo Vásquez

Allí viene El Niño, corre nomás, por Mirko Lauer

Sociedad

National Geographic incluye a Kuélap entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2027

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 20 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Minsa actualiza lista de medicamentos para VIH y hepatitis B y C tras tres años: ¿qué opciones incluye?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Daniel Barragán justifica nombramiento de su hermana en EsSalud: "Es una profesional A1"

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

Autoridad de Control del PJ investiga nueva actuación “exprés” del juez Juan Varillas