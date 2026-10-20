Juliana Oxenford denuncia que un hombre la sigue a su casa y a su trabajo: "El acoso es demasiado"

La periodista aseguró que ya tiene identificado al sujeto y que tuvo que realizar la denuncia luego de un mes. | Composición LR

La periodista aseguró que ya tiene identificado al sujeto y que tuvo que realizar la denuncia luego de un mes. | Composición LR

La periodista Juliana Oxenford denunció que un hombre la persigue desde hace aproximadamente un mes y solicitó la intervención de las autoridades para evitar nuevos acercamientos hacia ella y su familia. A través de su cuenta de X, la comunicadora informó que acudió a una comisaría para formalizar la denuncia, luego de que el presunto acosador se presentara en distintos lugares vinculados con su vida personal y laboral.

"Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar", escribió Oxenford en la red social. En su publicación, señaló que el hombre acudió a las instalaciones de La República, llegó hasta su vivienda y la siguió en una motocicleta.

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La periodista también sostuvo que el sujeto, identificado como Pedro Nils Loayaza, permaneció durante aproximadamente una hora en las inmediaciones de su domicilio, donde habría incomodado a sus vecinos. Según su relato, el hombre buscaba conversar con ella sobre asuntos personales, pero aseguró que rechazó sus intentos de acercamiento. "Tuve que pedir apoyo policial porque el acoso es demasiado", sostuvo.

Juliana Oxenford pide intervención de la Fiscalía

Tras comunicar que presentó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP), Oxenford pidió que el Ministerio Público intervenga para evitar que el presunto acosador continúe acercándose a ella y a sus familiares.

"El tema ahora es que Fiscalía haga lo propio y alejen a este tipo de mi vida, de mi familia", manifestó la periodista en sus redes sociales.

La comunicadora también anunció que presentará las pruebas que habría reunido durante el último mes para sustentar su denuncia. "El tipo no ha parado", expresó, sin precisar públicamente qué material entregará a las autoridades.

La publicación generó reacciones de solidaridad de colegas de la periodista, entre ellas Mónica Delta y Karla Ramírez. Oxenford también difundió una fotografía del hombre al que acusa de seguirla. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

¿Qué sanciona la ley peruana por el delito de acoso?

En el Perú, el artículo 151-A del Código Penal tipifica el delito de acoso. La norma sanciona conductas como vigilar, perseguir, hostigar, asediar o intentar establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, cuando se cumplen los elementos previstos por la ley y se afecta o puede afectarse el desarrollo normal de su vida cotidiana.

La modalidad básica contempla una pena privativa de libertad de uno a cuatro años, además de días-multa e inhabilitación, conforme a las condiciones establecidas en la norma. La calificación jurídica de cada caso depende de las circunstancias acreditadas y de la evaluación de las autoridades competentes.

En situaciones de riesgo, la persona afectada puede solicitar orientación y acudir a la Policía o al Ministerio Público para denunciar los hechos y evaluar las medidas de protección correspondientes.

La denuncia de Juliana Oxenford queda a la espera de las actuaciones de las autoridades, que deberán evaluar las pruebas y determinar las medidas que correspondan para garantizar su seguridad.

¿Cómo denunciar acoso o violencia de género?

El acoso es un delito y no hace falta esperar a que escale para denunciarlo. Se puede denunciar tanto siendo víctima como testigo, y conviene guardar capturas de pantalla o videos como respaldo de lo ocurrido.

La Línea 100 del Ministerio de la Mujer es gratuita y atiende las 24 horas, todos los días del año. Desde allí se puede coordinar una intervención policial. También existe el Chat 100, un servicio de orientación por internet que es confidencial y está disponible en www.mimp.gob.pe/chat100.

Los Centros de Emergencia Mujer son servicios públicos gratuitos que ofrecen atención integral y multidisciplinaria a las víctimas, con acompañamiento psicológico, legal y social. Cualquier persona también puede acudir a una comisaría, porque todas reciben denuncias por violencia contra la mujer. Ante un peligro inmediato, la línea de emergencia de la Policía Nacional es el 105.