PSG vs Barcelona EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la Champions League 2026

PSG y Barcelona se enfrentan en el Parc des Princes por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT

PSG y Barcelona se enfrentan en el Parc des Princes por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT

PSG vs Barcelona EN VIVO juegan HOY martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Parc des Princes, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria de visita por 4-2 ante Manchester City, el equipo dirigido por Luis Enrique recibirá a Barcelona en el partido más atractivo de la fecha en el torneo. Los culés llegan de golear 4-1 a Galatasaray con el objetivo de mantener su impresionante racha de triunfos.

Horarios por país del partido PSG vs Barcelona

El duelo entre PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver PSG vs Barcelona

El partido entre PSG y Barcelona, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido PSG vs Barcelona

PSG y Barcelona disputarán este encuentro en el estadio Parc des Princes. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

Pronóstico de PSG vs Barcelona

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en el duelo entre PSG vs Barcelona.

Betsson: gana PSG (2,48), empate (4,35), gana Barcelona (2,48)

Betano: gana PSG (2,42), empate (4,45), gana Barcelona (2,42)

Bet365: gana PSG (2,45), empate (4,20), gana Barcelona (2,50)

1XBet: gana PSG (2,50), empate (4,63), gana Barcelona (2,51)

Caliente: gana PSG (2,46), empate (4,35), gana Barcelona (2,46)

Doradobet: gana PSG (2,37), empate (4,40), gana Barcelona (2,45).

Alineaciones PSG vs Barcelona: posibles formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé. Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Fermín, Rodri, Pedri; Yamal, Gordon y Raphinha.

Últimos partidos de PSG

Estrasburgo 1- 3 PSG | 17.10.26

| 17.10.26 Manchester City 2- 4 PSG | 14.10.26

| 14.10.26 PSG 3 -1 Le Mans | 10.10.26

-1 Le Mans | 10.10.26 Marsella 1-2 PSG | 20.09.26

Brest 0-1 PSG | 13.09.26

Últimos partidos de Barcelona