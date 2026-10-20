PSG vs Barcelona EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la Champions League 2026
El partido por la tercera jornada de la Champions League entre los equipos de PSG y Barcelona se disputará en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.
PSG vs Barcelona EN VIVO juegan HOY martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Parc des Princes, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria de visita por 4-2 ante Manchester City, el equipo dirigido por Luis Enrique recibirá a Barcelona en el partido más atractivo de la fecha en el torneo. Los culés llegan de golear 4-1 a Galatasaray con el objetivo de mantener su impresionante racha de triunfos.
Horarios por país del partido PSG vs Barcelona
El duelo entre PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver PSG vs Barcelona
El partido entre PSG y Barcelona, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.
Estadio donde se juega el partido PSG vs Barcelona
PSG y Barcelona disputarán este encuentro en el estadio Parc des Princes. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.
Pronóstico de PSG vs Barcelona
Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en el duelo entre PSG vs Barcelona.
- Betsson: gana PSG (2,48), empate (4,35), gana Barcelona (2,48)
- Betano: gana PSG (2,42), empate (4,45), gana Barcelona (2,42)
- Bet365: gana PSG (2,45), empate (4,20), gana Barcelona (2,50)
- 1XBet: gana PSG (2,50), empate (4,63), gana Barcelona (2,51)
- Caliente: gana PSG (2,46), empate (4,35), gana Barcelona (2,46)
- Doradobet: gana PSG (2,37), empate (4,40), gana Barcelona (2,45).
Alineaciones PSG vs Barcelona: posibles formaciones
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.
- Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Fermín, Rodri, Pedri; Yamal, Gordon y Raphinha.
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