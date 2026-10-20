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Deportes

PSG vs Barcelona EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la Champions League 2026

El partido por la tercera jornada de la Champions League entre los equipos de PSG y Barcelona se disputará en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.

PSG y Barcelona se enfrentan en el Parc des Princes por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
PSG y Barcelona se enfrentan en el Parc des Princes por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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PSG vs Barcelona EN VIVO juegan HOY martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Parc des Princes, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria de visita por 4-2 ante Manchester City, el equipo dirigido por Luis Enrique recibirá a Barcelona en el partido más atractivo de la fecha en el torneo. Los culés llegan de golear 4-1 a Galatasaray con el objetivo de mantener su impresionante racha de triunfos.

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Horarios por país del partido PSG vs Barcelona

El duelo entre PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver PSG vs Barcelona

El partido entre PSG y Barcelona, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido PSG vs Barcelona

PSG y Barcelona disputarán este encuentro en el estadio Parc des Princes. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

Pronóstico de PSG vs Barcelona

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en el duelo entre PSG vs Barcelona.

  • Betsson: gana PSG (2,48), empate (4,35), gana Barcelona (2,48)
  • Betano: gana PSG (2,42), empate (4,45), gana Barcelona (2,42)
  • Bet365: gana PSG (2,45), empate (4,20), gana Barcelona (2,50)
  • 1XBet: gana PSG (2,50), empate (4,63), gana Barcelona (2,51)
  • Caliente: gana PSG (2,46), empate (4,35), gana Barcelona (2,46)
  • Doradobet: gana PSG (2,37), empate (4,40), gana Barcelona (2,45).
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Alineaciones PSG vs Barcelona: posibles formaciones

  • PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.
  • Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Fermín, Rodri, Pedri; Yamal, Gordon y Raphinha.

Últimos partidos de PSG

  • Estrasburgo 1-3 PSG | 17.10.26
  • Manchester City 2-4 PSG | 14.10.26
  • PSG 3-1 Le Mans | 10.10.26
  • Marsella 1-2 PSG | 20.09.26
  • Brest 0-1 PSG | 13.09.26

Últimos partidos de Barcelona

  • Real Betis 2-5 Barcelona | 17.10.26
  • Galatasaray 1-4 Barcelona | 13.10.26
  • Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26
  • Sevilla 1-3 Barcelona | 19.09.26
  • Barcelona 7-2 R. Racing Club | 16.09.26

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