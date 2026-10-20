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Lluvias en el norte por El Niño: tres quebradas se activan y dejan vías afectadas en Tumbes

Las precipitaciones registradas desde la madrugada provocaron la activación de quebradas en Pampas de Hospital y aniegos en distintos sectores de Tumbes. El Senamhi informó que las lluvias están asociadas al fenómeno El Niño.

Lluvias en Tumbes activan quebradas y generan afectaciones en vías de acceso
Lluvias en Tumbes activan quebradas y generan afectaciones en vías de acceso
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Las lluvias en el norte del Perú, asociadas al fenómeno El Niño, provocaron el martes 20 de octubre la activación de tres quebradas en la región Tumbes, lo que ocasionó afectaciones en diversas vías de acceso y dificultades para el tránsito vehicular. Las precipitaciones también generaron aniegos en distintos puntos de la ciudad, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de que las lluvias aumenten en los próximos días.

Uno de los sectores afectados es el distrito de Pampas de Hospital, donde las lluvias de moderada intensidad provocaron la activación de las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón. Esta situación perjudicó algunas vías de acceso utilizadas por vehículos que se desplazan hacia las zonas agrícolas.

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Lluvias en Tumbes provocan aniegos en varios sectores

En la ciudad de Tumbes, las lluvias comenzaron aproximadamente a las 5.00 a. m. y disminuyeron progresivamente durante las horas siguientes. Sin embargo, la acumulación de agua dejó aniegos en varios puntos vulnerables.

Entre las zonas afectadas figuran los alrededores del mercado de Tumbes, el barrio San José y el centro poblado Pampa Grande, donde se reportó acumulación de agua como consecuencia de las precipitaciones.

Estos incidentes evidencian la vulnerabilidad de distintos sectores de la región frente a las lluvias, especialmente en las zonas cercanas a quebradas y en puntos donde suele acumularse el agua.

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Senamhi relaciona las lluvias en Tumbes con el fenómeno El Niño

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones registradas en Tumbes están asociadas al fenómeno El Niño, cuyas condiciones climáticas pueden favorecer la ocurrencia de lluvias en esta parte del país.

Ante este escenario, las condiciones meteorológicas continuarán bajo monitoreo debido a la posibilidad de un incremento de las precipitaciones durante los próximos días de octubre, dependiendo de la evolución del clima en la región.

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