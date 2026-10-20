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Política

Daniel Barragán justifica nombramiento de su hermana en EsSalud: "Es una profesional A1"

Barragán participó este lunes en la Comisión de Constitución del Senado, pese a no ser miembro titular, durante el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Daniel Barragán justifica nombramiento de su hermana en EsSalud: "Es una profesional A1"
Daniel Barragán justifica nombramiento de su hermana en EsSalud: "Es una profesional A1"Captura Canal N
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El senador Daniel Barragán defendió la designación de su hermana, María del Carmen Barragán Coloma, como asesora III de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás. Tras la revelación de su nombramiento en un cargo de confianza, el parlamentario de la bancada de Obras descartó haber intervenido para que su familiar obtuviera el puesto y sostuvo que ella cuenta con una amplia trayectoria profesional en el Estado.

"Totalmente descarto, mi hermana es una profesional A1 que trabajó por más de 20 años en el Poder Ejecutivo en diferentes cargos. Seguro ese es el motivo que ella conoce a los presidentes de EsSalud para que la nombren. No he cruzado palabra con el ministro de Trabajo desde que él ha estado en el cargo. Tampoco he cruzado palabra con la doctora Zulema", declaró Barragán a Canal N.

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En declaraciones a RPP, Barragán sostuvo que no habría aceptado un acuerdo político por un cargo de ese nivel. “No soy tan inocente”, dijo al referirse a la posibilidad de que el puesto de asesora se utilizara como una moneda de cambio.

La designación de María Barragán se oficializó el 17 de octubre. Dos días después, su hermano participó en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el fujimorista Carlos Mesía, que debatió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, pese a no ser miembro titular.

Perfil de María Barragán

María del Carmen Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada San Juan Bautista.

Trabajó en la Contraloría General de la República y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También dirigió el área académica de la Academia de la Magistratura y fue parte del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) durante parte de 2023.

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