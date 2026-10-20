➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este martes 20 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 20 de octubre? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, martes 20 de octubre?
- Aries: A pesar de las dificultades que afrontarás, lograrás iniciar ese proyecto o negocio que te encaminará al éxito laboral. En el amor, no digas medias verdades. Esa persona buscará cómo enterarse.
- Tauro: Trata de ser flexible y no te impongas a la hora de gestionar. Es posible que recibas una llamada de atención si alguien te percibe intransigente. En el amor, libérate de quien no te conviene.
- Géminis: Cuidado con tus comentarios, alguien podría notar un tono crítico en ellos y esto despertaría cierta tensión. En el amor, aclaras diferencias que te habían alejado de la persona que amas.
- Cáncer: Luego de un período de incertidumbre recibes el dinero que te debían. Será lo necesario para saldar los pendientes que no habías podido atender. En el amor, esa persona insistirá en conquistarte.
- Leo: A pesar de los esfuerzos que haces, sientes que aún no resuelves ese problema laboral, pero contarás con el apoyo de alguien con más experiencia que tú y todo te solucionará. Solo confía y espera.
- Virgo: La caída de un proyecto ha paralizado algunos de tus planes. La incertidumbre que sientes es momentánea, en pocos días todo tendrá claridad y lograrás avanzar. Llega una propuesta de trabajo.
- Libra: Es importante que asistas a ese evento al que te han invitado. Te permitirá desarrollar tu red de contactos y establecer alianzas importantes para tu futuro. En el amor, esa persona se comunicará.
- Escorpio: Esa inversión que pensaste no daría frutos comenzará a brindar sus primeras cosechas. En el amor, sé más expresivo. La persona que amas nota tu distancia y si no cambias podría alejarse.
- Sagitario: Esa documentación que pensaste no avanzaría empezará a agilizarse y culminar enteramente a tu favor. En el amor, si no estás seguro de lo que quieres, será mejor que tomes distancia.
- Capricornio: Una persona que trabajó contigo te hará una propuesta muy conveniente. No la descartes. En el amor, tomas conciencia de algunos errores y buscarás resarcirlos. Vuelve la armonía.
- Acuario: No te pelees con tus compañeros de trabajo por emitir abiertamente tus opiniones. Es posible que alguien tome muy a lo personal tus palabras y busque generarte tensiones que no te mereces.
- Piscis: Te harán una oferta de trabajo que te permitirá brillar y destacar por encima de los demás. Ahora podrás cerrar acuerdos realmente favorables. En el amor, no tomes distancia sin aclarar o advertir.