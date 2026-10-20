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Política

Keiko Fujimori y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se reúnen en Lima en medio de crisis de seguridad fronteriza

Ambos mandatarios se reunieron como parte de la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina de Ecuador a Perú para el periodo 2026-2027.

Daniel Noboa y Keiko Fujimori se reunieron en Palacio de Gobierno | Foto: El Peruano.
Daniel Noboa y Keiko Fujimori se reunieron en Palacio de Gobierno | Foto: El Peruano.
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Keiko Fujimori se reunió con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en Palacio de Gobierno, en medio de la crisis de seguridad fronteriza que persiste entre ambos países. Reportes advierten sobre la presencia de actividades ilícitas en la zona, como minería ilegal, contrabando y narcotráfico. Según la Cancillería ecuatoriana, estos encuentros buscan, entre objetivos, alcanzar compromisos de seguridad, cooperación e integración.

La reunión entre Noboa y Fujimori dio paso a la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), de Ecuador a Perú. El país asumirá esta responsabilidad durante el periodo 2026-2027.

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Durante la ceremonia, el discurso del mandatario ecuatoriano estuvo centrado en la seguridad. "Sabemos que cumplir con nuestra gente tiene que ver con cumplir resultados. Hoy entregamos esa responsabilidad al Perú, con el compromiso de seguir desarrollando la agenda en seguridad", señaló.

Por su parte, Fujimori se mostró a favor de la reunión entre representantes de ambos países. En el acto participaron el canciller peruano, Carlos Espá; su homólogo ecuatoriano, Roberto Kury; el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Rogers Valencia; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Bernardo Cordovez; y el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez.

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"Bajo el liderazgo de la presidenta Fujimori van a tener una presidencia pro tempore más solidaria, pero también más firme frente a los organismos que quieren destruir nuestra sociedad. Gracias a todos los organismos por trabajar junto a Ecuador en este tiempo. Al Perú le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de la presidencia pro tempore. Ecuador seguirá impulsando iniciativas junto a los países miembros para responder a favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos", manifestó Noboa durante la ceremonia.

Reuniones de cooperación

Asimismo, representantes de ambos gobiernos participaron en la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, un foro político bilateral establecido tras los acuerdos de paz suscritos entre Perú y Ecuador en 1998. En este espacio, el canciller peruano, Carlos Espá, y su homólogo ecuatoriano, Roberto Kury, intercambiaron puntos de vista sobre temas de seguridad durante una reunión realizada en el edificio Carlos García Bedoya del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Mientras tanto, en el Salón de Embajadores de Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori y Daniel Noboa sostuvieron una reunión como parte del XVII Gabinete Binacional entre ambos países. El diálogo abordó temas de interés común para ambas naciones.

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