Precio del dólar hoy en Perú, martes 20 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El precio del dólar se sitúa este martes 20 de octubre de 2026 en S/3,420 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados en entidades oficiales, como también cómo se cotiza la moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 20 de octubre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank