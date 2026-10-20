Precio del dólar hoy en Perú, martes 20 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar hoy, martes 20 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa este martes 20 de octubre de 2026 en S/3,420 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados en entidades oficiales, como también cómo se cotiza la moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 20 de octubre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558