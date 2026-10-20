Partidos de hoy, martes 20 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Champions League y en la Copa Sudamericana.
Los partidos del martes 20 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Champions League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Liverpool vs Villarreal, PSG contra Barcelona y Vasco da Gama vs Boca Juniors. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este martes inicia una nueva jornada en la Liga de Campeones. Entre otros encuentros destacados están: Manchester City vs AEK, Oporto vs PSV y Stuttgart ante Atlético de Madrid. De igual forma, habrá acción en la Copa Sudamericana con el partido de vuelta por las semifinales del torneo.
Partidos de la Champions League HOY
- Fenerbahçe vs Slavia Praga
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Sabah Bakú vs Borussia Dortmund
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Liverpool vs Villarreal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Manchester City vs AEK
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Napoli vs Bodø/Glimt
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Oporto vs PSV
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSG vs Barcelona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Roma vs Slovan Bratislava
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Stuttgart vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Vasco da Gama vs Boca Juniors
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Independiente vs Aurora
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Chile HOY
- Unión La Calera vs Coquimbo Unido
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Pereira vs Boyacá Chicó
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Win Sports
- Inter Bogotá vs Fortaleza
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Win Sports
- Cúcuta vs Atlético Nacional
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Win Sports
- Millonarios vs Once Caldas
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports