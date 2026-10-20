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Deportes

Partidos de hoy, martes 20 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Champions League y en la Copa Sudamericana.

Liverpool, Boca Juniors y Barcelona juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/Boca Juniors/LaLiga/composición LR
Liverpool, Boca Juniors y Barcelona juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/Boca Juniors/LaLiga/composición LR
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Los partidos del martes 20 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Champions League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Liverpool vs Villarreal, PSG contra Barcelona y Vasco da Gama vs Boca Juniors. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este martes inicia una nueva jornada en la Liga de Campeones. Entre otros encuentros destacados están: Manchester City vs AEK, Oporto vs PSV y Stuttgart ante Atlético de Madrid. De igual forma, habrá acción en la Copa Sudamericana con el partido de vuelta por las semifinales del torneo.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

  • Fenerbahçe vs Slavia Praga
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sabah Bakú vs Borussia Dortmund
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Liverpool vs Villarreal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Manchester City vs AEK
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Napoli vs Bodø/Glimt
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Oporto vs PSV
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSG vs Barcelona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Roma vs Slovan Bratislava
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Stuttgart vs Atlético de Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Vasco da Gama vs Boca Juniors
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Independiente vs Aurora
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Unión La Calera vs Coquimbo Unido
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Pereira vs Boyacá Chicó
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Inter Bogotá vs Fortaleza
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Cúcuta vs Atlético Nacional
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Millonarios vs Once Caldas
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

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