Juliana Oxenford recuerda asesinato de Andrea Vidal: “¿Si ella hablaba, caían muchos?”

En reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford se refirió al caso de Andrea Vidal tras la captura del presunto implicado en su asesinato y enfatizó que tarde o temprano “la verdad saldrá a la luz”. “¿Por qué la matan? ¿A raíz de qué? Porque casualmente, ni siquiera una o dos semanas después de que esta información saliera a la luz, de la posibilidad de que existiese una red de prostitución en el Poder Legislativo… ¿Porque si ella hablaba, caían muchos? No solamente de APP, sino de otros partidos que también se habrán dejado seducir por las carnes de señoritas guapas que ofrecían sus servicios”, cuestionó la periodista y dijo que hay mucho por investigar sobre este tema.

Por otra parte, la conductora arremetió contra Fernando Rospigliosi tras el pedido que este hiciera al Gobierno exigiendo medidas frente a la criminalidad en el país, lo que resulta más que contradictorio según Oxenford. “¿De qué me perdí? Fernando Rospigliosi, ¿usted que con Fuerza Popular aprobó las leyes procrimen?, y que no ha hecho absolutamente nada siendo presidente del Congreso y ni siquiera se ha manifestado para ver si existe la posibilidad de que estas sean derogadas, porque lo único que han hecho es conseguir que hoy en día estemos hablando de más de seis muertos producto del sicariato y la extorsión por día”, refutó y agregó que el fujimorista “no tiene sangre en la cara ni cerebro”.

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Asimismo, Oxenford recordó que la agrupación de Rospigliosi, Fuerza Popular, votó a favor en cuanto a las restricciones de la colaboración eficaz, cambios en la detención preliminar, limitaciones a los allanamientos, leyes que sancionan a jueces y fiscales, entre otros dentro de este paquete de leyes. “Señor Rospigliosi, en serio, agarre su lengüita y guárdela en algún lugar donde no le dé el sol, se lo digo con todo respeto”, finalizó.