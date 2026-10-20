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Política

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

La propia Presidencia Ejecutiva propuso su nombre para un cargo de confianza de nivel Ejecutivo 3, que la presidenta cubre por designación directa.

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud
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María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, fue designada asesora de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Elizabeth Zulema Tomás Gonzales, mediante una resolución del 17 de octubre.

Se trata del cargo de confianza de Asesor III, de nivel Ejecutivo 3, en la Presidencia Ejecutiva. La ley de creación de EsSalud faculta a su titular a designar directamente al personal de confianza. El nombre salió de su propio despacho: según la resolución, fue la Presidencia Ejecutiva la que propuso a Barragán Coloma. La designación rige desde la fecha del documento.

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El texto autoriza al gerente central de Gestión de las Personas a firmarle un contrato bajo el régimen laboral de la actividad privada. Según el documento, la Subgerencia de Gestión de la Incorporación evaluó su perfil antes de la designación. La resolución lleva los vistos de las gerencias centrales de Gestión de las Personas y de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General.

Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde se tituló en 1994 y se había graduado de bachiller en Derecho en 1992, según el registro de grados y títulos de la Sunedu. En 2016 obtuvo el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Privada San Juan Bautista.

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