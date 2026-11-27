Ejército despliega botes para evacuar a familias aisladas por las inundaciones en Piura Las intervenciones se centran en adultos mayores, personas con movilidad reducida y niños, priorizando su traslado. Además, se ayudan a retirar pertenencias dañadas por el agua.

Indeci coordina la habilitación de albergues para los damnificados en Piura, con cuatro espacios destinados a ofrecer alimentos, agua y vestimenta a quienes deben abandonar sus hogares temporalmente.

Indeci coordina la habilitación de albergues para los damnificados en Piura, con cuatro espacios destinados a ofrecer alimentos, agua y vestimenta a quienes deben abandonar sus hogares temporalmente. Foto: Ministerio de Defensa

Al menos 2.000 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones registradas en las zonas urbanas de Piura, donde las inundaciones dejaron a vecinos atrapados en sus viviendas. Ante esta emergencia, personal del Ejército del Perú desplegó operaciones de rescate y evacuación en distintos sectores de la región, con apoyo de embarcaciones y equipos para retirar el agua acumulada.

Uno de los puntos de intervención es la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura, donde los militares utilizan botes para trasladar a las personas que no pueden salir de sus viviendas debido al nivel del agua. Las acciones se desarrollan desde la madrugada del 27 de noviembre de 2026, como parte de la respuesta ante las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

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Ejército evacúa en botes a vecinos aislados por las lluvias en Piura

La operación de rescate está a cargo de la tropa del Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán, que organiza los traslados según las necesidades de los residentes. La atención se concentra principalmente en adultos mayores, personas con movilidad reducida, pacientes, mujeres y niños, quienes tienen prioridad para abandonar las zonas inundadas.

Durante las intervenciones, los soldados también ayudan a retirar las pertenencias de las familias afectadas. Entre los objetos que trasladan se encuentran bicicletas, mochilas y coches de bebé, además de otros bienes materiales. El operativo se realiza de manera coordinada con efectivos de Salvataje Piura de la Policía Nacional del Perú.

Las acciones militares también se extendieron hasta las inmediaciones de la carretera La Tina, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. En este sector, integrantes de la Primera Brigada de Caballería realizan trabajos para evacuar el agua de lluvia que ingresó a diferentes inmuebles y dificulta las condiciones de las viviendas.

Indeci coordina la habilitación de nuevos albergues para familias afectadas en Piura

Mientras continúan las labores de respuesta ante las inundaciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina con el Gobierno Regional de Piura la implementación de nuevos espacios de acogida para las familias damnificadas por las precipitaciones en las zonas urbanas.

La propuesta contempla la habilitación de cuatro albergues: dos en el distrito de Veintiséis de Octubre y otros dos en Castilla. Estos espacios estarán destinados a brindar alimentación, agua y vestimenta a las personas que necesiten abandonar temporalmente sus viviendas debido a las condiciones generadas por las lluvias.