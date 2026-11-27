Piura bajo el agua: lluvias inundan calles y viviendas, mientras el agua supera el metro de altura Las Fuerzas Armadas intervienen para drenar el agua acumulada, mientras los vecinos denuncian la falta de funcionamiento de las motobombas en áreas afectadas.

Una intensa lluvia registrada desde las 5.00 p. m. provocó inundaciones en distintos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Las precipitaciones se prolongaron hasta la noche y afectaron calles, viviendas, establecimientos comerciales, colegios y hospitales, generando preocupación entre los vecinos. En algunos puntos, el agua superó el metro de altura e ingresó a las casas.

En el centro de Piura, la plaza de Armas terminó completamente inundada. La emergencia también alcanzó los exteriores de la Corte Superior de Justicia, mientras que la maquinaria pesada utilizada en las obras de pistas y veredas quedó atrapada entre huecos y zanjas debido a la acumulación de agua.

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Las inundaciones también afectaron a pacientes en hospitales de la ciudad y complicaron el tránsito en distintos sectores, evidenciando las dificultades del sistema de drenaje para evacuar las precipitaciones.

Agua superó el metro de altura y afectó establecimientos comerciales

Las lluvias también ocasionaron daños en establecimientos comerciales y centros educativos. En un centro comercial, la estructura del techo de un juego infantil no soportó las precipitaciones y terminó desplomándose.

En tanto, en un colegio del distrito de Castilla, una de las canaletas cedió debido a la acumulación de agua, lo que generó momentos de pánico entre los escolares.

Uno de los sectores más perjudicados fue la urbanización Ignacio Merino, donde el agua ingresó a las viviendas y superó el metro de altura en algunos puntos.

Ante la emergencia, los vecinos denunciaron que las motobombas instaladas en la zona no funcionaron, por lo que tuvieron que retirar el agua acumulada de sus casas por sus propios medios. Asimismo, expresaron su malestar por la falta de respuesta de las autoridades frente a las inundaciones.

Fuerzas Armadas realizan trabajos para evacuar agua en Piura

Ante las inundaciones, efectivos del Grupo de Artillería de Campaña N.° 111 de las Fuerzas Armadas realizan labores para drenar el agua acumulada en las calles de las urbanizaciones Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes.

Los trabajos se ejecutan debido a las intensas precipitaciones y a la obstrucción del sistema de alcantarillado por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos. Las acciones forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y buscan reducir los riesgos sanitarios y estructurales, así como evitar mayores afectaciones a la población.

En la urbanización El Chilcal, la caseta de bombeo opera con sus tres electrobombas, pero estas no son suficientes para evacuar el agua acumulada. Por ello, el personal militar desplaza mangas del trasvasador para derivar el agua hacia la avenida Don Bosco y posteriormente al dren Japón-Turquía.

Senamhi advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad durante cuatro días

El jefe zonal del Senamhi en Piura, Héctor Yauri, advirtió que existe una alta probabilidad de que se registren lluvias de moderada a fuerte intensidad durante los próximos cuatro días en distintas zonas del departamento.

Las precipitaciones no solo afectarían la costa interior, como Chulucanas y Tambogrande, sino también localidades cercanas al litoral, entre ellas Piura, Sullana, Paita y Sechura.

El especialista alertó sobre la vulnerabilidad de sectores que ya han soportado fuertes precipitaciones, como Tambogrande, que quedó inundado tras registrar 134 milímetros de lluvia el domingo pasado. También mencionó a Las Lomas, Chulucanas, Morropón y Lancones como zonas expuestas a las tormentas.

Temperaturas del mar elevan preocupación por lluvias y calor

Yauri explicó que durante la última semana se registraron cambios en las condiciones del mar frente al norte del país, con temperaturas de entre 28 y 29 °C frente a Piura y Tumbes, respectivamente, lo que repercute en las condiciones térmicas de la región.

El funcionario indicó que el miércoles la temperatura mínima en Piura fue de 27 °C, mientras que el 24 de noviembre, en Catacaos, se alcanzó una máxima de 38,5 °C. Advirtió que el periodo de mayores temperaturas recién comienza.

Senamhi advierte escenario extremo por El Niño

El especialista señaló que los indicadores observados durante los primeros meses permiten considerar un escenario extremo asociado al fenómeno de El Niño, debido al inicio del periodo lluvioso en septiembre y a la posibilidad de que se prolongue hasta abril.

Yauri advirtió que en los próximos meses podrían superarse los registros históricos de precipitaciones y temperaturas. Según explicó, la región viene registrando nuevos récords de manera recurrente, tanto en el comportamiento de las lluvias como en los valores térmicos.

Las inundaciones registradas en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad frente a las precipitaciones y la necesidad de contar con sistemas de drenaje que permitan evacuar el agua y reducir el impacto de las emergencias en la población.