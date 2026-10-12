Estatua gigante del papa León XIV en el Callao: escultor afronta el reto de terminarla en 45 días

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre. | La República

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre. | La República Melissa Landa

La estatua del papa León XIV que se instalará en el Callao registra un avance del 40% y estaría culminada a fines de octubre, pocas semanas antes de la visita del pontífice al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

La obra tendrá 14 metros de altura, incluido el pedestal, y posteriormente será trasladada al parque Gaelito, en la provincia constitucional del Callao. La escultura es elaborada por un equipo de ocho trabajadores bajo la dirección del escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe.

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Gutiérrez, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con cerca de 20 años de experiencia en diseño y artes visuales, señaló que el principal desafío ha sido completar el trabajo en un periodo reducido.

“He elaborado esculturas grandes, pero esta es la primera de 10 metros. El mayor reto para hacer este trabajo ha sido el tiempo”, explicó el artista. Según detalló, una obra de estas dimensiones normalmente requiere alrededor de tres meses de trabajo, pero en este caso cuentan con aproximadamente 45 días para culminarla.

El escultor también destacó el significado que tiene para su trayectoria participar en la elaboración del monumento dedicado al actual papa. “Para mí es una alegría poder elaborar el monumento al papa. Será una anécdota para mi carrera de escultor”, sostuvo.

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre.

Callao espera la visita del papa León XIV

Durante una inspección de los trabajos, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, pidió a los chalacos y peruanos elevar oraciones por la salud de León XIV, quien, según informó la autoridad edil, será sometido a una intervención médica este martes 13 de octubre en Roma.

El burgomaestre también señaló que se realizan coordinaciones con representantes de la Iglesia para evaluar la posibilidad de que el pontífice visite el Callao y pueda bendecir la monumental escultura.

“Estamos coordinando que el papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao, con todos los representantes de la Iglesia para que el papa venga. Estamos seguros que así será”, afirmó.

La elección del Callao para este homenaje tiene además un vínculo con la trayectoria del pontífice en el Perú. Antes de asumir como papa, Robert Francis Prevost fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

La monumental estatua busca convertirse en uno de los homenajes que recibirá León XIV durante su próxima visita al país. El recorrido oficial contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre.