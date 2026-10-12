Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Pelea en el Congreso + salud del papa León XIV Ft. Elmer Huerta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Estatua gigante del papa León XIV en el Callao: escultor afronta el reto de terminarla en 45 días

La monumental escultura tendrá 14 metros de altura, incluido el pedestal, y será instalada en el parque Gaelito antes de la visita del pontífice al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre.
La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre. | La RepúblicaMelissa Landa
Por
google iconLa República en Google

La estatua del papa León XIV que se instalará en el Callao registra un avance del 40% y estaría culminada a fines de octubre, pocas semanas antes de la visita del pontífice al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

La obra tendrá 14 metros de altura, incluido el pedestal, y posteriormente será trasladada al parque Gaelito, en la provincia constitucional del Callao. La escultura es elaborada por un equipo de ocho trabajadores bajo la dirección del escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Gutiérrez, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con cerca de 20 años de experiencia en diseño y artes visuales, señaló que el principal desafío ha sido completar el trabajo en un periodo reducido.

“He elaborado esculturas grandes, pero esta es la primera de 10 metros. El mayor reto para hacer este trabajo ha sido el tiempo”, explicó el artista. Según detalló, una obra de estas dimensiones normalmente requiere alrededor de tres meses de trabajo, pero en este caso cuentan con aproximadamente 45 días para culminarla.

El escultor también destacó el significado que tiene para su trayectoria participar en la elaboración del monumento dedicado al actual papa. “Para mí es una alegría poder elaborar el monumento al papa. Será una anécdota para mi carrera de escultor”, sostuvo.

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre.

La estatua del papa León XIV en el Callao avanza al 40% y se espera su finalización para fines de octubre, justo antes de la visita del pontífice del 11 al 16 de noviembre.

Puedes ver

Empresa peruana de telefonía es multada con S/ 56.430 por publicidad engañosa al afirmar que su servicio de Internet 'nunca se cae' sin demostrarlo

lr.pe

Callao espera la visita del papa León XIV

Durante una inspección de los trabajos, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, pidió a los chalacos y peruanos elevar oraciones por la salud de León XIV, quien, según informó la autoridad edil, será sometido a una intervención médica este martes 13 de octubre en Roma.

El burgomaestre también señaló que se realizan coordinaciones con representantes de la Iglesia para evaluar la posibilidad de que el pontífice visite el Callao y pueda bendecir la monumental escultura.

“Estamos coordinando que el papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao, con todos los representantes de la Iglesia para que el papa venga. Estamos seguros que así será”, afirmó.

La elección del Callao para este homenaje tiene además un vínculo con la trayectoria del pontífice en el Perú. Antes de asumir como papa, Robert Francis Prevost fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

La monumental estatua busca convertirse en uno de los homenajes que recibirá León XIV durante su próxima visita al país. El recorrido oficial contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Papa León XIV suspende todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por operación pulmonar

Changan llega a la Línea 1 del Metro de Lima y llevará su marca ante más de 600 mil personas diariamente

Sociedad

Denuncian a arquitecta peruana por vivir sin pagar alquiler con depósitos falsos de más de S/8.000: “Dijo que su dinero estaba retenido en el banco”

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Papa León XIV suspende todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por operación pulmonar

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"