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Padres que no acudan al colegio por faltas de sus hijos serán denunciados ante el Ministerio Público

La DRELM informó sobre amenazas recibidas por directores de colegios de Lima. Se implementarán medidas formativas y sanciones ante conductas que afecten la convivencia escolar.

Padres de familia podrían ser denunciados ante el Ministerio Público por faltas de conducta de sus hijos en colegios
Padres de familia podrían ser denunciados ante el Ministerio Público por faltas de conducta de sus hijos en colegios
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Los padres de familia que no acudan a los colegios cuando las autoridades los convoquen por problemas de conducta de sus hijos podrán ser denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente, advirtió Cornelio Gonzales Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). La medida se enmarca en los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación (Minedu), que establecen responsabilidades para estudiantes, familias y autoridades educativas.

"Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Niño y del Adolescente, para que él tenga que asumir el rol que corresponde", declaró Gonzales en una entrevista con Exitosa.

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Directores actuarán ante faltas muy graves

Los lineamientos establecen 30 indicadores para clasificar las faltas escolares en leves, graves y muy graves. Los docentes intervienen ante las faltas leves, mientras que los directores y el comité de gestión atienden los casos de mayor gravedad.

Según explicó el funcionario, ante una falta muy grave, los directores tendrán veinticuatro horas para evaluar el caso y recurrir a las instancias correspondientes, incluido el Ministerio Público o el Poder Judicial, según la naturaleza de los hechos.

Entre las conductas consideradas figuran las amenazas contra docentes, la extorsión, el ciberacoso, la difusión de denuncias falsas y la venta de drogas dentro de los colegios. También se incluyen situaciones relacionadas con estudiantes que portan armas o cuchillos y amenazan a las autoridades educativas.

DRELM alerta sobre amenazas a directores

Gonzales afirmó que algunos directores de Lima Metropolitana han recibido amenazas de estudiantes. Según relató, un grupo de 15 alumnos identificados habría enviado mensajes intimidatorios a autoridades escolares.

"Te vamos a matar si sigues con lo mismo, si sigues poniendo orden en la escuela", contó el director regional al describir uno de esos mensajes.

El funcionario sostuvo que durante los últimos 15 años se descuidó la disciplina escolar y defendió las medidas impulsadas por el Minedu para recuperar el orden en las instituciones educativas.

“Sabemos que el alumno tiene derechos, pero también le decimos a ellos: 'Tú tienes deberes y tienes que respetar el derecho de los demás'”, afirmó.

Los lineamientos también contemplan medidas formativas, suspensiones y la separación definitiva del estudiante ante faltas muy graves o la reiteración de conductas que vulneren la convivencia escolar.

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