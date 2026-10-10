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Sociedad

Corredor Azul renueva 39 paraderos en el Rímac con pisos podotáctiles, bancas y señalización en braille: conoce cuáles son

La ATU planifica continuar la modernización de paraderos en los corredores Rojo y Morado, garantizando accesibilidad y confort a miles de pasajeros en Lima y Callao.

La ATU planea continuar la modernización de los paraderos de los corredores Rojo y Morado, garantizando una mejor experiencia para usuarios con movilidad reducida.
La ATU planea continuar la modernización de los paraderos de los corredores Rojo y Morado, garantizando una mejor experiencia para usuarios con movilidad reducida.Foto: Andina/Composición LR
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La renovación de 39 paraderos del Corredor Azul en el distrito del Rímac culminó como parte de las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), para mejorar la infraestructura destinada a los pasajeros del transporte público. Las intervenciones incorporan elementos que facilitan la espera y el acceso a los buses.

Las obras incluyen módulos de embarque, señalización accesible y superficies adaptadas para facilitar el desplazamiento de los usuarios. Entre los puntos intervenidos figuran Acho, 24 de Junio, Leoncio Prado y Alcázar, además de otros paraderos que cuentan con equipamiento para atender distintas necesidades de movilidad.

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¿Cuáles son los paraderos del Corredor Azul que fueron modernizados en el Rímac?

La lista de paraderos del Corredor Azul renovados comprende Acho, 24 de Junio, Leoncio Prado, Alcázar, Amancaes, Los Virreyes, Pizarro, Túnel, Virú, Aguilar y Condominios. Las instalaciones presentan diferentes tipos de módulos, según las características de cada punto, e incorporan elementos destinados a mejorar las condiciones de espera y embarque.

El paradero Acho destaca por ser el primer punto de interconexión de Lima para los corredores Azul y Morado. Su infraestructura está al servicio de más de 40.000 usuarios al mes y permite realizar conexiones entre ambos servicios en un espacio organizado. El lugar cuenta con zonas de operación delimitadas, veredas renovadas, pisos de alta resistencia, superficies podotáctiles y áreas verdes.

Otro punto relevante es el paradero 24 de Junio, ubicado en sentido norte-sur, que registra más de 81.000 usuarios mensuales. Su módulo doble incluye una banca, un apoyo isquiático, piso podotáctil y señalización en braille. Estas instalaciones forman parte de las intervenciones realizadas en el distrito para renovar los espacios utilizados por los pasajeros.

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¿Qué elementos de accesibilidad incorporan los paraderos renovados?

Las mejoras comprenden diferentes recursos para facilitar el uso de los paraderos a personas con distintas necesidades de movilidad. Entre ellos figuran pisos podotáctiles, que ayudan a orientar a las personas con discapacidad visual, y placas con información en braille. También se instalaron nuevas señales para facilitar la identificación de los servicios disponibles.

En Leoncio Prado y Alcázar se habilitaron módulos de embarque accesibles para personas que utilizan sillas de ruedas. Ambos paraderos cuentan con placas en braille y tótems informativos que presentan datos sobre las rutas y los beneficios del servicio. En Amancaes, Los Virreyes, Pizarro, Túnel, Virú, Aguilar y Condominios se incorporaron módulos simples con bancas, superficies podotáctiles y señalización en braille.

Otros elementos instalados incluyen termotechos para proteger a los usuarios del sol y la lluvia, así como apoyos isquiáticos que permiten descansar sin necesidad de sentarse por completo. Estos últimos están destinados especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida o dificultades para sentarse y levantarse de un asiento convencional.

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