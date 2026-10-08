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Sociedad

¿Se cancela el show de drones por BTS? Municipio de Barranco afirma que no autorizó espectáculo

Según la comuna, la empresa encargada de la actividad no presentó una solicitud para realizar el evento en el distrito. Además, aclaró que la autorización brindada por el MTC no sustituye el permiso municipal.

BTS en Perú
BTS en PerúComposición LR / Andina
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El show de drones programado para hoy en honor a la banda BTS podría sufrir un duro revés. La Municipalidad de Barranco informó que, a la fecha, la empresa Fanista Flit Perú, encargada del espectáculo de luces, no ha presentado ante su instancia ninguna solicitud ni documento para solicitar autorización para su realización.

A través de un comunicado difundido esta tarde, la institución también recalcó que cualquier autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) relacionada con el vuelo u operación de drones no sustituye la autorización municipal requerida para realizar un evento o generar una concentración de personas.

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Espacio está clausurado

La comuna también se refirió al espacio desde donde despegarían los drones para su exhibición. Según su pronunciamiento, el Barranco Tennis Club (BTC), se encuentra actualmente clausurado por no contar con Certificado ITSE vigente, lo que complicaría aún más la realización del espectáculo tan esperado por las fans del grupo surcoreano.

“En consecuencia, el Barranco Tennis Club no se encuentra habilitado para realizar promover o comprometer sus instalaciones para actividades que impliquen concentración de personas o sobrevuelos asociados a un evento”, señaló el municipio

Anuncian presencia policial

La entidad lamentó que los organizadores hayan considerado el BTC sin verificar previamente su situación y las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, ante la posibilidad de llegada de público a los alrededores del recinto y otros espacios como el Parque 14 de Enero y Puente de la Paz, informó que están coordinando con la Policía Nacional para resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a vecinos, visitantes, las ARMY y fans de BTS. “Nuestra prioridad es prevenir cualquier incidente y garantizar la seguridad de todas las personas”, apuntó la institución.

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