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¡El army más fiel! Perrito se hace viral al infiltarse en pleno concierto de BTS en Perú, pero es sacado por miembros de seguridad

El inesperado visitante de cuatro patas apareció durante el primer concierto de BTS en Perú y protagonizó uno de los momentos más curiosos de la histórica noche. El video del can dentro del recinto rápidamente llamó la atención en redes sociales.

BTS hizo vibrar a todas las armys en el concierto en el Estadio San Marcos. Foto: Composición LR/Captura/'X'
BTS hizo vibrar a todas las armys en el concierto en el Estadio San Marcos. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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El primer concierto de BTS en Perú dejó una noche cargada de emoción para miles de ARMY que llegaron hasta el Estadio San Marcos para ver por primera vez en el país a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook juntos sobre un escenario. Sin embargo, la presencia de los integrantes no fue la única que sorprendió al público.

En medio de la multitud apareció un inesperado asistente: un pequeño perrito que, según videos viralizados, logró ingresar al recinto donde se desarrollaba el espectáculo. La peculiar escena generó sorpresa entre los asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los fanáticos bromearon con la particular forma en la que el can habría conseguido llegar al concierto.

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Perrito se roba las miradas de las ARMY al invadir concierto de BTS en Perú

Mientras miles de seguidores hicieron largas filas para ingresar al Estadio San Marcos y cumplir con los controles establecidos para el concierto, el pequeño can habría encontrado su propia manera de convertirse en parte del histórico recibimiento a BTS. En las imágenes difundidas se observa al animal dentro de las instalaciones del evento, convirtiéndose rápidamente en uno de los protagonistas inesperados de la jornada.

La presencia del perrito generó todo tipo de reacciones entre las ARMY. Algunos usuarios tomaron la situación con humor y lo bautizaron, de manera espontánea, como un ARMY de cuatro patas, mientras otros se preguntaron cómo logró atravesar los accesos y llegar hasta el interior del recinto. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente quién es su propietario ni cuál fue el recorrido que realizó para ingresar.

Lo que sí está registrado es su inesperada aparición durante una noche histórica para BTS y sus seguidores peruanos. El video del can se convirtió así en una de las escenas más curiosas relacionadas con el primer concierto del grupo surcoreano en Lima.

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BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos en concierto espectacular

La aparición del perrito ocurrió durante el primero de los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima como parte de su gira mundial ARIRANG. El grupo se presentó el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos y volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

El espectáculo reunió a los siete integrantes del popular grupo y comenzó aproximadamente a las 8.00 p. m. El repertorio incluyó temas como FAKE LOVE, Run BTS, MIC Drop, Fire e IDOL, además de un encore que sorprendió al público. Entre las canciones especiales de la primera noche estuvieron HOME y Outro: Wings.

Los integrantes también aprovecharon sus intervenciones para interactuar con el público peruano y utilizar algunas frases en español. Jin, por ejemplo, sorprendió a las ARMY al demostrar que había estudiado el idioma y mencionar incluso uno de los platos más representativos del Perú: el ceviche.

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