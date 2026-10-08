Amazonas: dictan siete días de detención preliminar a investigado por presunto feminicidio de enfermera en Bagua

Junior Rodríguez, principal sospechoso, fue detenido en flagrancia y se le ha autorizado una detención preliminar de siete días para garantizar el desarrollo de la investigación.

Junior Rodríguez, principal sospechoso, fue detenido en flagrancia y se le ha autorizado una detención preliminar de siete días para garantizar el desarrollo de la investigación. Foto: composición LR

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Utcubamba abrió una investigación preliminar por el presunto feminicidio de la enfermera Sharol Cortez, ocurrido en la provincia de Bagua, región Amazonas. El principal investigado es Junior Rodríguez, quien fue detenido en flagrancia luego de los hechos registrados en el departamento que ambos compartían.

Como parte de las primeras acciones del caso, el órgano jurisdiccional competente autorizó siete días de detención preliminar para Rodríguez, a pedido del Ministerio Público. La medida busca garantizar la permanencia del investigado durante esta etapa y facilitar el desarrollo de las diligencias iniciales destinadas a determinar las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades que correspondan.

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Fiscalía recopila pruebas para esclarecer la muerte de Sharol Cortez

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Utcubamba, que dispuso una serie de actuaciones consideradas urgentes e inaplazables. Estas medidas permitirán reunir información sobre los hechos y establecer los elementos necesarios para continuar con las pesquisas.

Entre las diligencias previstas se encuentra la toma de declaraciones de personas que puedan aportar información sobre el caso. El Ministerio Público también ordenó recopilar y examinar las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrieron los hechos.

Entre las acciones, se incluyen la recopilación de evidencias, declaraciones de testigos y el análisis forense de los teléfonos de la víctima y el investigado, todo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Analizarán celulares de la víctima y del investigado

Otra de las acciones contempladas en la investigación corresponde al análisis digital forense de las unidades móviles pertenecientes a Sharol Cortez y Junior Rodríguez. Esta revisión forma parte de las diligencias destinadas a obtener elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

La Fiscalía continuará con estas actuaciones durante el periodo de detención preliminar autorizado judicialmente. Rodríguez permanece como investigado por el presunto delito de feminicidio, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias orientadas a precisar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades de ley.