Resultados en la provincia de Chachapoyas, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde de la ciudad
La población de la ciudad de Chachapoyas ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.
Este domingo 4 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la provincia de Chachapoyas.
¿Quién es el virtual alcalde de Chachapoyas, según la ONPE?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo a la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.
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Elecciones Regionales y Municipales 2026
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores y vicegobernadores regionales que gestionarán sus jurisdicciones durante el periodo 2027-2030. El proceso estuvo bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en cada provincia, distrito y región ante posibles irregularidades.
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