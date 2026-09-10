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Tres temblores remecieron Amazonas está madrugada: IGP reportó sismos de 5.4, 4.1 y 5.0 en Condorcanqui en menos de cuatro horas

Los movimientos sísmicos ocurrieron en menos de cuatro horas, entre la 1.42 a. m. y las 5.39 a. m., según el IGP. Con estos temblores, el país ya registra más de 650 sismos en lo que va del año.

Sismos en Amazonas
Sismos en Amazonas | Composición LR / Andina
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Amazonas fue remecida por tres temblores la madrugada de este jueves 10 de septiembre. La región reportó tres movimientos telúricos en un mismo sector de la provincia de Condorcanqui en menos de cuatro horas, según el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

PUEDES VER: Temblor en Perú hoy, 10 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud tuvo según el IGP?

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Tres temblores en Amazonas, hoy 10 de septiembre

El primer sismo fue de magnitud 5.4 y se registró a las 1.42 a. m. a 92 kilómetros al noreste de la localidad de Santa María de Nieva, distrito del mismo nombre, provincia de Condorcanqui. El temblor se registró a una profundidad de 15 kilómetros.

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Menos de media hora después, a las 2.04 a. m., el IGP reportó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1 y también con una profundidad de 15 kilómetros. En este caso, el epicentro se ubicó a 94 kilómetros al noreste de la localidad de Santa María de Nieva.

En tanto, el tercer temblor de magnitud 5.0 fue registrado a las 5.39 a. m., de igual forma a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, Condorcanqui. El sismo también tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Perú registra más de 650 sismos en lo que va del año

Con estos tres nuevos reportes de sismos, el país registra 651 eventos telúricos reportados en lo que va del año, de acuerdo con el monitoreo del IGP. La estadística expone la permanente actividad sísmica del país, que se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido, principalmente, a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.

Ante un movimiento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma, ubicarse en una zona segura previamente identificada y alejarse de ventanas u objetos que puedan caer. Después del sismo, se debe verificar el estado de las personas y estar atentos a la información oficial.

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