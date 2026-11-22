El acontecimiento más importante de los últimos tiempos fue la llegada al país del papa León XIV, quien en el 2015 se nacionalizó peruano luego de décadas de vivir en Chiclayo. Sus gestos, su emoción y hasta su sentido del humor demuestran que es peruano sin duda alguna. Un país conmovido y en «modo papal» se llenó de esperanza, al menos por unos días.

Creyentes o no, es innegable que las palabras del Papa y sus referencias a la situación de las niñas y mujeres violadas en la selva, a las víctimas que siguen pidiendo justicia, a la desigualdad que sufren las mujeres en las labores de cuidado y a la defensa de la Amazonía fueron contundentes.

En la reunión del Papa con los jóvenes, el cardenal Carlos Castillo se refirió a Inti Sotelo y Brian Pintado, asesinados durante las protestas del 2020 en Lima, a quienes llamó mártires.

Las palabras del cardenal fueron suficientes para remover los ánimos y la agresión de siempre. Se le llamó «falso pastor», se le acusó de politizar la venida del Papa y de promover el odio. Esa reacción demuestra que no solo no se escuchó al Papa, sino que no se ha leído su encíclica sobre la Dignidad Humana, que señala que a cada persona le corresponde una dignidad infinita «que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, más allá de toda circunstancia», que los derechos humanos son inviolables y que «sería vano proclamar derechos, si al mismo tiempo no se pone en práctica todo lo necesario para asegurar el deber de respetarlos, por todos, en todas partes y para todos». Entre ellos, se encuentra el derecho a la verdad y a la justicia de las familias de Inti y Bryan.

Hay una hermosa foto de la misa de despedida del Papa, en la que el cardenal Castillo le toca el rostro en un gesto de confianza y amistad, mientras que el Santo Padre sonríe emocionado. Esa es la imagen que debe quedar en nuestra mente, al reconocer que la dignidad y los derechos van de la mano y que la Iglesia tiene un rol en ese sentido. Que los sepulcros blanqueados de siempre no le hagan mella.