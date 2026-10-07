Jungkook tiene DNI peruano: Reniec revela los nombres inspirados en BTS registrados en todo el Perú

BTS llega a Perú y su influencia es evidente: cientos de peruanos llevan en su DNI nombres de los integrantes del grupo

BTS llega a Perú y su influencia es evidente: cientos de peruanos llevan en su DNI nombres de los integrantes del grupo Foto: composición LR

BTS ya está en Perú. Y su vínculo con el país no se limita a su llegada para los conciertos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que cientos de peruanos llevan en sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) nombres relacionados con los integrantes del grupo y otros elementos asociados con la banda surcoreana.

La influencia de BTS se refleja en 13 nombres vinculados con el universo del grupo, que incluyen referencias a su fandom y otros elementos asociados con su identidad. El nombre que más se repite es Kim, con 3.203 personas. Aunque es un apellido muy común en Corea del Sur, su presencia entre los nombres registrados en Perú también evidencia la influencia de la banda de K-pop entre sus seguidores.

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Entre los nombres vinculados directamente con los integrantes de la banda aparecen Jin, con 1.229 registros; V, con 362; Jimin, con 143; Jungkook, con 41; JHope, con 14; y Suga, con 6. Además, J-Hope, escrito con guion, figura en un registro adicional.

De Jungkook a ARMY: los nombres que llegaron al DNI

La conexión con BTS no termina en sus integrantes. ARMY, el nombre oficial de la comunidad global de seguidores del grupo, también aparece en los documentos de identidad peruanos: 49 personas llevan ese nombre.

El universo de BTS también está presente en otros registros. Arirang, título del décimo álbum de estudio del grupo surcoreano, figura con una persona. El nombre hace referencia, además, a la gira internacional: BTS World Tour Arirang.

Y si hablamos de BTS, el morado también tiene un significado especial. El color se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles asociados con el grupo y sus seguidores, y esa referencia también aparece en los nombres registrados en el país.

Violet encabeza esta categoría con 976 personas, mientras que Bora, palabra coreana para “morado”, aparece en 16 registros. Purple figura con una persona.

¿Cuántos peruanos tienen nombres relacionados con BTS?

La lista difundida por Reniec reúne 6.042 nombres vinculados, de distintas formas, con BTS, sus integrantes o el universo de ARMY:

Kim: 3.203 personas

3.203 personas Jin: 1.229

1.229 Violet: 976

976 V: 362

362 Jimin: 143

143 Army: 49

49 Jungkook: 41

41 Bora: 16

16 JHope: 14

14 Suga: 6

6 J-Hope: 1

1 Arirang: 1

1 Purple: 1

Así que sí: Jungkook tiene DNI peruano. Bueno, al menos su nombre sí está registrado en el Reniec. Y no es el único integrante de BTS que encontró un lugar en la identidad de los peruanos.