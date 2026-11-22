No deja de ser una paradoja que la misma semana en que nuestra presidenta se deshace en alabanzas al Partido Comunista Chino, el Ministerio Público resucite del olvido al MRTA y sindique a un par de cantantes de hip hop como sus «continuadores». Dijo Keiko Fujimori (quien fuera en campaña la enemiga autodeclarada del comunismo internacional): «El Perú admira los logros en el desarrollo económico y social conseguidos por el pueblo chino bajo el liderazgo del Partido Comunista de China» (nota de prensa en español del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China). Ni Dina Boluarte se atrevió a tanto.

Pues bien, ahora resulta que China no es solo el primer socio comercial del Perú, lo cual es estupendo. Ahora admiramos el liderazgo del comunismo. Supongo que Fujimori sí sabe que el Partido Comunista es, como lo indica su nombre, «comunista», ¿verdad? No hay posibilidad de duda, engaño o error en la traducción. En el mundo de la diplomacia, las palabras y los gestos se escogen, no se improvisan, porque tienen un lenguaje propio. Quiero creer que la presidenta ha sido informada sobre las condiciones de los derechos fundamentales en China y puedo suponer que sabe que en ese país no hay democracia. El Estado peruano, que yo recuerde, tiene un interés permanente en el fortalecimiento democrático y la vigencia de los derechos humanos. Es verdad que también tiene un interés permanente en la promoción económica en los mercados internacionales para atraer inversiones y fomentar el comercio (ver el Acuerdo Nacional). ¿Es necesario sacrificar uno para obtener el otro? No. Al igual que con los Estados Unidos, la Cancillería, con estos excesos de sobonería, solo va dando tumbos. Un poco de consistencia y un mínimo de dignidad soberana, y podemos abrir nuestros mercados al mundo sin renunciar a principios básicos en un mundo polarizado donde no nos sentamos a la mesa de los grandes, sino como invitados de paso.

Dar tumbos. Hasta hoy, ese es el principal problema del Gobierno de Keiko Fujimori: la inconsistencia. Si invitas al Papa y conoces el itinerario con meses de anticipación, ¿por qué pides una cita con el presidente de China que podría cruzarse? O no pides la cita o la acotas a fechas muy específicas, porque, una vez concedida, es una grosería cancelarla. El mensaje de Keiko Fujimori, al Perú y al mundo, es que, entre el Papa y «los comunistas», escoge a los comunistas y, por si quedaran dudas, admira su liderazgo. Esta no es la profesional Cancillería peruana que todos conocemos y que tanto prestigio internacional tiene.

El frente externo hace agua, pero el interno no va mejor. Los penosos sucesos en la última misa del Papa, de los cuales soy víctima presencial, han traído un innecesario descrédito adicional para el Gobierno que, con un poco de diligencia, eran perfectamente previsibles. El manejo de la Policía Nacional de simples colas fue de improvisados indolentes. No hay muertos porque Dios estuvo con nosotros.

La inseguridad ciudadana es el primer problema del país. Disfrazarte de militar no te hace militar. Te hace ser un personaje en una escenografía. El camino es encarar la gravedad del tema con cifras reales. El especialista Juan Carbajal viene documentando cómo se ocultan fallecidos por asesinato para camuflar la gravedad de la situación. Ya pasamos de los seis muertos diarios por proyectil de arma de fuego. Solo en mi gremio, cinco periodistas han sido asesinados en los últimos dos años, muertes aún impunes. ¿Qué se necesita? Inteligencia policial. ¿Cómo se logra? Invirtiendo. ¿Cómo viene el presupuesto del próximo año en inversiones en inteligencia? Mal. De lo expuesto (ojalá me equivoque), adquisiciones fundamentales en tecnología de escucha, interceptación de WhatsApp y entrenamiento tecnológico no están. El Congreso no ha podido derogar la ley que prohíbe interceptar a delincuentes por más de dos meses. ¿Cómo vas a vencer al crimen sin las herramientas básicas? De nuevo, no hay consistencia. En un tumbo viene la megacárcel y, en el otro, las Fuerzas Armadas controlando el orden interno (cosa que no es su misión) o las leyes de gatillo fácil, pero no hay plan, no hay siquiera rumbo. Tienen que empezar por reconocer la realidad de la corrupción policial y hacer lo único que ha funcionado en el Perú ante grandes olas delincuenciales: grupos de élite. Segregados, aislados, reclutados con polígrafo, con entrenamiento especial y armas tecnológicas de primer mundo. Así se vence al sicariato y a la extorsión. Aquí no hay curas milagrosas.

Sin embargo, cuando faltan resultados, no falta el recurso demagógico de la invención de un enemigo. Como ya no está de moda pelearte con los vecinos de la región, siempre se puede recurrir al viejo truco del terruqueo. Esta vez, la Dircote, un fiscal y un juez han resucitado al MRTA (tuit en X del Ministerio Público), investigando a diez cantantes y activistas sociales de izquierda. ¿Pruebas? Nada que no dé pena. En otras circunstancias daría risa, pero es penoso ver el nivel al que ha caído el sistema de justicia. Quince días de prisión preventiva porque tu grupo reivindica a Túpac Amaru o a Saturnino Huilca no solo es cruel, sino que revela una ignorancia que avergüenza. Salvo que no sean tan ignorantes como parecen y no se trate de otra cosa que de uno de esos psicosociales baratos que se montan cuando no hay ningún éxito que ofrecer.

A estas alturas, alguien inteligente en el Gobierno y buen amigo de la presidenta, como Carlos Raffo, está en la obligación de tirarle un salvavidas antes de que se termine de ahogar. Ha viajado con ella en la gira al Asia, así que esperemos que le dé algunos consejos más o menos obvios. Si no comienza a darle coherencia a su mensaje, lo único que se ve fue lo que me dijo un empresario (hincha acérrimo del fujimorismo): no tiene norte. Curiosamente, es justamente el desastre que se viene en el norte con todas las aguas juntas lo que puede terminar de ahogarla. Bien sabido es que, por encima de los 30 grados, crecen como la espuma el malhumor y la frustración de un pueblo ante la incompetencia.