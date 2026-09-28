Esta imagen no muestra la cédula de sufragio oficial que se utilizará en Puno para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

En los últimos días, se ha difundido en Facebook una imagen que muestra la supuesta cédula de sufragio que se utilizaría oficialmente para elegir a las autoridades regionales y municipales de Puno en las próximas elecciones.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, se encontraron algunos elementos que pusieron en duda su autenticidad. Por ejemplo, junto al espacio destinado a gobernador y vicegobernador regional del departamento aparecen las columnas “Consejero regional - Provincia de La Galaxia”, “Provincia de La Galaxia” y “Distrito de Júpiter”, nombres que no corresponden a localidades de Puno.

Inconsistencias detectadas en la imagen. Foto: Facebook

Una revisión del material educativo publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su página web permitió identificar que esos mismos nombres son utilizados como ejemplos en una cédula modelo, ya que el material no puede mostrar información electoral real.

La ONPE presenta información ficticia e incluye a la "Provincia de La Galaxia" y el "Distrito de Júpiter", mismos que se incluyen en el viral. Foto: ONPE

No obstante, en la imagen difundida en redes, este contenido fue modificado mediante la superposición de nombres y logotipos de organizaciones políticas reales.

Se superpusieron los nombres y logotipos de partidos reales en el ejemplo de la ONPE. Foto: Facebook

Ante su difusión, la ONPE informó a través de sus redes sociales que el contenido no es oficial. Asimismo, señaló que el uso no autorizado de su logo institucional puede ameritar sanciones, ya que se encuentra prohibido.