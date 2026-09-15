No, el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huancané no es de S/18 millones

Durante una entrevista en un medio digital, Américo Portillo, candidato a la Municipalidad Provincial de Huancané por Ahora Nación, se refirió al presupuesto actual asignado por el Estado a dicha municipalidad puneña.

El candidato indicó lo siguiente: “La Municipalidad Provincial de Huancané tiene S/18 millones de presupuesto anual. ¿Pero hay cuántos trabajadores? Más de 280 trabajadores. El presupuesto de gastos corrientes es el 65%, y el 35% es para gastos de inversión”.

Este dato es incorrecto. Al cierre del 7 de septiembre de 2026, el presupuesto institucional modificado (PIM) asignado a la Municipalidad Provincial de Huancané asciende a S/33,7 millones, casi el doble de lo indicado por el candidato Portillo.

Así está registrado en el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una plataforma virtual que registra los datos oficiales y actualizados de los presupuestos otorgados a las instituciones del Estado, así como también su avance presupuestal actual.

Si se revisa el presupuesto institucional de apertura (PIA) otorgado al municipio —S/20,5 millones— también se denota que no coincide con lo señalado por el candidato.

PRESUPUESTO. El PIM total otorgado a la Municipalidad Provincial de Huancané asciende a S/33.692.328.

El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el monto presupuestal que el Estado brinda a una institución al inicio de un año determinado, mientras que el presupuesto institucional modificado (PIM) es la variación de dicho monto actualizado a lo largo del año.

Estos mismos datos están registrados en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Huancané.

TRANSPARENCIA. El PIM total otorgado a la Municipalidad Provincial de Huancané asciende a S/33.692.328.

Portillo también señaló que el 65% de dicho presupuesto total está destinado a gastos corrientes, y que el 35% está destinado a gastos de inversión.

Esto también es falso.

Con gastos corrientes —o denominados también gastos en actividades— se hace referencia al presupuesto destinado para acciones operativas, gastos de mantenimiento, pago de personal y funcionamiento diario de la entidad. Mientras que con gastos de inversión —o también denominado gastos en proyectos— se hace referencia a inversiones, obras de infraestructura y desarrollo de servicios públicos.

En realidad, según datos del MEF, S/15,7 millones están destinados a gastos corrientes. Esto equivale al 46,5% del total del PIM, casi 20 puntos porcentuales menos que lo señalado por el candidato Portillo.

En tanto, el presupuesto destinado a gastos de inversión asciende a S/18 millones, lo que equivale al 53,4% del PIM total, no 35% como se mencionó.

GASTOS CORRIENTES. El 46,5% del PIM de la Municipalidad Provincial de Huancané está destinado a gastos corrientes.

GASTOS DE INVERSIÓN. El 53,4% del PIM de la Municipalidad Provincial de Huancané está destinado a gastos de inversión.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Américo Portillo a través de llamadas telefónicas y por el aplicativo de mensajería WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Conclusión

El candidato Américo Portillo indicó que el presupuesto otorgado a la Municipalidad Provincial de Huancané, en Puno, es de S/18 millones. Sin embargo, datos oficiales del MEF demuestran que el presupuesto total otorgado a dicha municipalidad en 2026 asciende a más de S/33 millones. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación del candidato de Ahora Nación a la municipalidad provincial.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.