Callao: asesinan a balazos a ecuatoriano dentro de cancha de fútbol y vecinos alertan tercer ataque en la zona

Hombre ecuatoriano es asesinado a balazos en cancha de fútbol en el Callao

Hombre ecuatoriano es asesinado a balazos en cancha de fútbol en el Callao Foto: composición LR

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves 1 de octubre al interior de una cancha de fútbol conocida como Club Deportivo Ajen Laos, ubicada cerca del parque Sesquicentenario, en el cruce de las avenidas Los Dominicos y Bocanegra, en el Callao.

La víctima fue identificada como Josué Mosquera Gutiérrez, de 27 años. Agentes de la comisaría de Ingunza encontraron su cuerpo dentro del recinto deportivo y constataron que presentaba tres impactos de bala. En la escena también se hallaron al menos seis casquillos, a unos 150 metros de donde yacía el hombre.

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El caso está a cargo de la comisaría Juan Ingunza Valdivia. Sus agentes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Vecinos alertan por tercera balacera en la zona

El asesinato ha generado preocupación entre los residentes del sector. Según señalaron, este sería el tercer ataque a balazos registrado recientemente en la zona, por lo que exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad.

Uno de los hechos ocurrió la madrugada del martes 29 de septiembre, cuando Edison Jair Pravia Zavala, de 25 años, fue asesinado a balazos en los exteriores del mercado 20 de Agosto. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima compraba comida en un puesto ambulante cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon.

Pravia Zavala fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. Los peritos encontraron siete casquillos de bala en el lugar del ataque.

Asimismo, los vecinos reportaron que el último viernes ocurrió otro ataque con arma de fuego en la Asociación de Estibadores, donde un hombre de 35 años habría sido baleado.

La sucesión de estos hechos ha incrementado el temor entre los residentes. Algunos evitaron brindar declaraciones por miedo a posibles represalias y pidieron a las autoridades reforzar la seguridad en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si los tres ataques guardan relación entre sí. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato de Mosquera Gutiérrez e identificar a quienes participaron en el crimen.