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Corte de luz por 11 horas en San Martín de Porres, SJL, Cercado y San Miguel este jueves 3 de septiembre: conoce si tu zona se quedará sin servicio

Los usuarios deben consultar los cortes específicos por área, ya que algunos se extenderán por hasta 11 horas. Estos trabajos son parte del mantenimiento del servicio eléctrico.

Pluz Energía anunció cortes de luz programados para este jueves 3 de septiembre en Lima Metropolitana y distritos cercanos, como parte de trabajos de mantenimiento.
Pluz Energía anunció cortes de luz programados para este jueves 3 de septiembre en Lima Metropolitana y distritos cercanos, como parte de trabajos de mantenimiento. | Foto: Andina/Composición LR
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Pluz Energía programó cortes de luz para este jueves 3 de septiembre en diferentes sectores de Lima Metropolitana y distritos cercanos, debido a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la calidad del servicio eléctrico. Las interrupciones alcanzarán San Martín de Porres, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Antonio de Chaclla y San Miguel de Acos en Huaral.

Los horarios serán distintos según cada sector y, en algunos casos, la suspensión del suministro eléctrico se extenderá durante varias horas. Los usuarios que residan o trabajen en las zonas incluidas pueden revisar a continuación los puntos afectados y el periodo previsto para cada corte.

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Estos son los horarios del corte de luz en San Martín de Porres, San Miguel y San Juan de Lurigancho

Pluz Energía informó los siguientes cortes para este jueves 3 de septiembre:

  • San Martín de Porres: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Asociación de Vivienda Residencial Virgen del Carmen.
  • Residencial California.
  • Brisas de Santa Rosa.
  • Los Portales de Santa Rita.
  • Las Casuarinas de Santa Rosa.
  • Los Robles de Santa Rosa.
  • Residencial Venecia.
  • San Miguel: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Jirón Alfonso Ugarte, cuadra 1.
  • Avenida Malecón Bertolotto, cuadra 7.
  • San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Nueva Vida, zona A.
  • Campamento de Dios.
  • San Antonio de Padua Juan Pablo II.
  • Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
  • Hijos de Juan Pablo II.
  • Cerrito La Libertad.
  • Las Colinas de Juan Pablo II.
  • Sectores del asentamiento humano Juan Pablo II.

En San Juan de Lurigancho se registra uno de los periodos más largos de interrupción programada para la jornada, con una duración de hasta 11 horas en los sectores considerados por la empresa.

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Lima Cercado, Acos y San Antonio de Chaclla también tendrán interrupciones programadas

Otros sectores incluidos en el cronograma del jueves son los siguientes:

  • Lima Cercado: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Avenida 28 de Julio, cuadras 25, 26 y 27.
  • Jirón Antonio Bazo.
  • Jirón Antonio Raimondi.
  • Jirón García Naranjo.
  • Prolongación García Naranjo.
  • Jirón Huánuco.
  • Prolongación Huánuco.
  • Prolongación Raimondi.
  • Jirón Mariscal Agustín Gamarra.
  • Jirón Feliciano de la Vega.
  • San Antonio de Chaclla / San Juan de Lurigancho: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Sector El Pedregal Bajo, anexo 22, manzanas M y V.
  • San Miguel de Acos: de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • Centro poblado de San Miguel de Acos.
  • Comunidad de Canchapilca.
  • Lampián.
  • Carac.
  • Coto.

Las interrupciones serán temporales y responden al cronograma de mantenimiento establecido por Pluz Energía para mejorar las condiciones del servicio eléctrico en las zonas atendidas.

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