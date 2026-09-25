Es falso que el Callao cuente con la tasa de tuberculosis más alta del país

Durante un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Cinthya Camasca, candidata al Gobierno Regional del Callao por el partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP), brindó un breve diagnóstico situacional sobre la tuberculosis en la región: "La tasa de tuberculosis más alta del país está en el Callao, con 138 casos por cada 100,000 habitantes".

Esta información es falsa. En realidad, de acuerdo al reporte más actualizado de la Sala Situacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud (Minsa), publicado en marzo de este año, en 2025 el Callao registró una tasa de 135 casos por cada 100,000 habitantes. Si bien el dato se acerca al mencionado por la candidata Camasca –135 casos–, el Callao no tiene la tasa más alta del país; la región se ubica en el quinto lugar en el comparativo de las tasas más altas a nivel regional.

Las regiones con mayor tasa de incidencia por tuberculosis, ubicadas por delante del Callao, son Ucayali (208,7 por 100,000 habitantes), Loreto (163,8), Madre de Dios (157,7) y Lima (136,6).

TASA. El Callao se ubica en el quinto puesto de las regiones con la mayor tasa de incidencia por tuberculosis.

En los últimos ocho años, la tasa de incidencia de tuberculosis en el Callao ha variado entre 122,5 y 187,2 por cada 100,000 habitantes. Si bien estos datos la colocan como una de las regiones con la tasa de tuberculosis más alta en el Perú, en ese mismo periodo el Callao nunca ha encabezado esta lista.

Entre 2018 y 2020, el Callao ocupó consecutivamente el segundo puesto, únicamente por debajo de Ucayali, región que hasta la actualidad sigue siendo la más perjudicada, en términos de tasa de incidencia.

Si se revisan en conjunto los datos anuales de la región Callao, se evidencia incluso una tendencia a la baja.

RANKING. En los últimos 8 años el Callao no ha encabezado el ranking regional de la tasa de tuberculosis.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, contagiosa y mortal, considerada un problema de salud pública, que afecta principalmente a los pulmones, como también al cerebro, la columna, los huesos y los riñones.

Su principal síntoma es la tos, pero también puede presentar otros síntomas como debilidad, cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, fiebre, sudoración nocturna y dolor de espalda o pecho.

De acuerdo a la Sala Situacional de Tuberculosis del Minsa , en 2025 se registraron en el Perú 34.004 casos de tuberculosis. De ese total, el 65,7% de afectados fueron varones, mientras que el 34,3% fueron mujeres.

La versión de la candidata Camasca

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck se comunicó con el equipo de prensa de la candidata Cinthya Camasca. En respuesta, el equipo indicó que la candidata se basó en el Plan de Gobierno Regional de FREPAP para el Callao 2027-2030 , y que en dicho documento se precisa que el dato señalado corresponde al año 2022.

"Se trata de un dato de 2022; el reporte más reciente de la Sala Situacional del Minsa que ustedes citan (2025) ubica al Callao en el quinto lugar nacional con 135 por cada 100,000, lo que refleja una ligera mejora", precisó el equipo de comunicaciones de la candidata. Efectivamente, en 2022 la cantidad de casos era de 138, como mencionó la candidata.

En su respuesta, también señalaron que en el plan de gobierno regional se describe la tasa de tuberculosis del Callao como una de las más altas, no como la más alta, y que "en el debate se formuló de manera más categórica de lo que dice el propio documento".

En efecto, en ninguna intervención durante todo el debate del JNE, la candidata Cinthya Camasca precisó que se refirió a un dato del año 2022 y que, en realidad, quiso hacer mención a una de las tasas de tuberculosis más altas a nivel regional. Como se ha indicado al inicio de esta verificación, Camasca indicó textualmente lo siguiente: "La tasa de tuberculosis más alta del país está en el Callao".

Finalmente, el equipo de prensa de la candidata indicó lo siguiente: "Gracias por la verificación — nos ayuda a precisar el dato en las próximas intervenciones de la candidata".

Conclusión

La candidata al Gobierno Regional del Callao por el Frepap, Cinthya Camasca, indicó que la tasa de tuberculosis más alta del país está en el Callao, con 138 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, datos oficiales y actualizados de la Sala Situacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud demuestran que la tasa más alta de tuberculosis del país la presenta Ucayali (208,7), seguida por Loreto (163,8), Madre de Dios (157,7) y Lima (136,6). El Callao, en realidad, se ubica en el quinto puesto, con una tasa de 135 por cada 100,000 habitantes. El equipo de comunicaciones de la candidata reconoció el error. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de la candidata Cinthya Camasca como falsa.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.