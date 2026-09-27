“Una ruta dedicada, exclusiva" para que el transporte pesado llegue a Chancay, plantea candidata a Lima Elizabeth León

Elizabeth León quiere sacar la carga pesada del tránsito limeño. La candidata a la alcaldía de Lima Metropolitana por el Frente de la Esperanza propone una vía exclusiva para que los camiones con carga exportable del sur crucen la capital y lleguen al puerto de Chancay. En entrevista con La República para Elige Bien 2026, reconoce que se trata de una obra de gran envergadura que podría tardar 10 años, pero sostiene que puede iniciarse de inmediato. Su meta para los tres primeros meses es elevar la velocidad media de desplazamiento en la ciudad.

Llegar hasta La República le tomó hora y media desde San Miguel

Las interrupciones han sido accidentes, cuestiones no previstas, que son una de las principales causas del tráfico que tenemos. Tenemos que enfocarnos en solucionar esas disrupciones. Si lo logramos, vamos a incrementar la velocidad media de desplazamiento, que es el objetivo por lo menos dentro de los tres primeros meses, y no solamente en las horas punta. Además, tenemos que tener una ruta dedicada, exclusiva, para que el parque automotor pesado atraviese Lima y llegue al puerto de Chancay. Estamos hablando de la carga exportable que viene del sur.

Es un proyecto de gran envergadura.

Por supuesto, pero puede iniciar en este momento y terminar en 10 años. Yo estaba viendo los proyectos que tiene el Ministerio de Transportes a través de la ATU con relación a los trenes, donde tienen un plazo de 10 años para terminar solo los expedientes. Es demasiado tiempo. Tenemos que ponernos metas a corto plazo, quizás ejecutar simultáneamente los proyectos. Necesitamos expedientes. El expediente es como la partida de nacimiento de las ideas.

El alcalde que busca la reelección encubierta ha demonizado los expedientes técnicos. ¿El vecino los ve como una excusa para no hacer, o para robar?

Desgraciadamente quizás no se ha explicado bien ese tema. Un expediente técnico te delimita el presupuesto. Tienes que iniciar con un presupuesto y terminar en lo posible con ese presupuesto. Ya tienes un límite de gasto y una planificación en un cronograma. No podemos decir "vamos a iniciar una ejecución" sin saber cuánto costará. Tenemos que saberlo el primer día para ver cuándo vamos a terminar y cómo podemos acortar los plazos, porque el desarrollo de un pueblo se fortalece cuando ejecutas un gasto y ahorras sobre ese gasto. Si no tienes presupuesto, imagínate, una obra que debe costar mil soles termina costando diez mil soles.

Es lo que costará arreglar la Vía Expresa Sur.

Claro. Con las obras en ejecución, esos costos se incrementan, se triplican en muchas ocasiones, porque las formas de ejecución, los cronogramas, la maquinaria y hasta la tecnología ya no son los mismos. Vas a tener que trabajar en horarios nocturnos, con traslapes de personal, con la vía restringida. Son varios aspectos que van en contra del beneficio del proyecto.

En Chosica tienen tren, pero igual tardan tres horas en llegar a Lima y volver.

La idea es que tengan un tren moderno. No es justo que por ser Chosica tengan un tren de hace 40 años. En 1986, cuando yo era alumna de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevé un curso llamado Caminos 2. Llegó al salón un grupo de estudiantes chilenos, tres militares y dos civiles, que terminaron el curso y se fueron a su país. Después de 20 años me enteré de que eran los iniciadores de su plan de vialidad en Santiago. En agosto de 2025, ellos descargaban en su puerto el vagón más moderno de América Latina. El 15 de agosto de 2025, nosotros descargábamos los trenes de Caltrain de 40 años de antigüedad. Y ojo que en esos años ellos eran un gobierno militar y nosotros ya teníamos democracia. Estamos 40 años atrasados por no haber llevado una política que vea esos aspectos.

Seguir haciendo parches en vialidad, agua potable y medio ambiente va a significar que en 50 años vamos a estar 100 años atrasados. El gobernante tiene que conocer de primera mano cómo tiene que ser el camino y tener las herramientas para tomar decisiones efectivas, para saltar esos 40 años que desperdiciamos. Hoy tenemos herramientas poderosas, como la inteligencia artificial.

¿Cómo las aplicaría?

Cuando me hablan de drones, para mí es un tema serio. Sí quiero utilizar drones para la vigilancia, pero no quiero comprar drones comerciales. Eso es un error. ¿Cómo vamos a confiar nuestra información a una empresa privada y a veces extranjera? ¿Cómo vamos a entregar una plataforma de reconocimiento a una empresa israelí? Tenemos la capacidad de desarrollar esas tecnologías acá. Podemos implementar drones de 70 dólares en promedio de costo para tener por lo menos 1.400 drones efectivos en el territorio de Lima. No es que voy a vigilar una calle. Tengo que vigilar todo, si no, no vigilo nada. Si me compro un drone comercial que cuesta 2.000 dólares, el más económico, ¿te imaginas la inversión?

Hay dos Limas. Una central, con San Isidro, Miraflores o San Miguel, y otra que parece otro país. San Juan de Lurigancho, Comas o San Juan de Miraflores sufren desorden urbano, extorsión y tráfico de terrenos. ¿Qué hará?

Aquí va por un tema de ordenamiento territorial. En el gobierno de Kuczynski, uno de los objetivos de la reconstrucción fue reconstruir mejor. Pero los alcaldes olvidaron una función muy importante, que es proporcionar y habilitar zonas de crecimiento en su territorio. Eso no lo hacen. Entran en contubernio con los traficantes de terrenos y creen que así se amplía la frontera urbana. Pero no hay Estado, no hay municipalidad, no hay proyecto de urbanismo. Esa tarea tiene que liderarla el gobierno metropolitano.

También estamos en una zona sísmica y tenemos que cambiar el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya no debemos permitir en la zona céntrica de Lima edificios de más de cinco pisos que no tengan ninguna infraestructura de amortiguamiento. En el norte y el sur, donde tenemos suelo blando, arenas y lentes de arcilla, necesitamos construcciones que no vayan más allá de los tres niveles y especificaciones de cimentación reguladas por la municipalidad. Si todos están calladitos, cada quien construye como quiere. En zonas de Villa María, donde los cerros están habitados casi verticalmente, cualquier terremoto de más de 6 o 7 grados puede hacer que todo se venga abajo hasta la pista. Son peligros que debemos prever, y para eso está la norma.

La próxima gestión heredará una ciudad desfalcada y un posible pago de más de 400 millones de dólares. ¿Cómo financiará sus propuestas?

Es un presupuesto bastante ajustado, y en el primer año ejecutaremos lo que ya se aprobó este año. Sin embargo, un informe de Contraloría sobre 2023 detectó corrupción municipal a nivel nacional por algo más de 24 mil millones de soles. A la Municipalidad de Lima le correspondían aproximadamente 970 millones.

¿Cómo recupera esos 970 millones?

Haciendo la reingeniería de la función pública. Lo planificado tiene que ejecutarse dentro de los montos y las funciones previstas. El origen de esos casi mil millones fue inconducta funcional y corrupción pura. Inconducta funcional es cuando el funcionario hace un acto fuera de la ley. Firma el pago de una obra no prevista o autoriza una compra que no se hizo. Evitando eso ya recuperas ese dinero. Y eso es lo documentado. Imagínate lo que no está documentado, las coimas que se cobran cuando se ejecuta.

En el debate hablé de un modelo de caja negra. Cuando la municipalidad entrega la adjudicación de un proyecto al PNUD, le entrega un presupuesto y ellos lo distribuyen de acuerdo a un convenio privado, que no es público. No sabemos cuánto costó la obra, cuánto costó la supervisión, si hubo expediente o no. La Contraloría tampoco lo publica. Tenemos que tener acceso a esa información, sabiendo el antecedente que tienen las municipalidades con la ejecución presupuestal.

Muchos barrios no tienen parques, y los que hay están abandonados. En San Juan de Lurigancho se quiso hacer una playa y hoy es una cloaca.

¿Tú sabes lo que le da vida a un parque? El agua. Si no tienes agua, no tienes vegetación. Puedes poner veredas y un letrero que dice "parque", y la gente se va, porque es tierra. Pero si pones árboles y pasto, con piedritas para los caminos, la gente entra. Para eso necesitamos agua. Entre La Chira y La Taboada estamos botando al mar 26 metros cúbicos por segundo. Si procesamos toda esa agua servida de origen urbano, podemos regar el 80% del área de Lima Metropolitana.

Tenemos que reglamentarlo. Hay que obligar a que los edificios nuevos de más de 12 departamentos tengan una plantita de microtratamiento para que el agua que emiten riegue sus áreas verdes colindantes, o el parque más cercano. Esas plantas deben tener paneles solares para que sigan funcionando si hay un apagón de más de seis horas. Es una política que tenemos que emprender como Municipalidad de Lima Metropolitana.

Si quiero masificar el ciclismo, también tengo que poner áreas verdes. No puedo dejar a los ciclistas expuestos al monóxido. En Europa, las ciclovías paralelas a las vías de los autos tuvieron cifras observadas de cáncer de pulmón.

Lima está pensada para los carros, no para las personas. ¿Mantendrá esa visión?

Las vías internas deben ser para los peatones o para el transporte. Las ciclovías van a integrar muy bien Lima, pero ese es mi horizonte a 50 años. Hoy tenemos que impulsar corredores viales, porque no todos manejamos bicicleta. Yo necesito una de tres llantitas, por si acaso me caigo. ¿Cuántos corredores tiene Chile? Ocho, y el área es menos de la mitad de Lima.

Si seguimos comparándonos con Chile, nos vamos a deprimir.

Y el problema es que queremos quedarnos en Lima. Lima es hermosa. Teniendo el agua, le ponemos flores, no solamente verde. Yo le pregunto a mis amigos que hacen proyectos de pistas, veredas y corredores viales dónde está el jardín y cómo lo van a regar. Me dicen que eso no es importante, que lo riegan con cisterna. Eso es regar con balde.

Los vecinos no se sienten escuchados. ¿Cuál es su propuesta de participación vecinal?

Tenemos una pirámide. Primero el dirigente vecinal, luego el serenazgo y los funcionarios. El dirigente vecinal plantea la necesidad en primera instancia y además será nuestro informante, porque sabe dónde se ubica el acto delictivo. Ayer presentamos nuestra app para las mujeres. Vamos a poner una app a disposición de las mujeres en todo Lima que, al accionarla, transmitirá una señal a nuestra central de vigilancia. Primero se activará a los dirigentes vecinales cercanos, antes que el serenazgo, con un protocolo de intervención.

A nivel metropolitano tienes que tener protocolos para todo. Un perrito sale sin correa, protocolo. Una emergencia mujer, protocolo. En el centro de vigilancia no solo tiene que estar la policía, también la fiscalía y el SAMU si hay un accidente. El tráfico de hoy en las vías metropolitanas se debió a tres accidentes simultáneos.

Hay mucho abandono en las vías metropolitanas.

Y la presencia de la policía de tránsito en esos momentos no es efectiva. El policía no debe estar manejando el tráfico en horas punta. Eso deberían hacerlo los semáforos. Por eso es necesaria la central de vigilancia. Hace un par de días vi que están por inaugurar la central 911 y me dio impotencia. ¿Un millón de llamadas al 911, y tienes que construir un edificio que cueste más de 100 millones? No puede ser.

Para cerrar, ¿cuál es su propuesta prioritaria?

La inseguridad ciudadana nos está rebasando y es lo que tenemos que solucionar. Nuestra central de vigilancia de la seguridad y del transporte, porque es un tema integrado, tiene que ser una realidad. La vigilancia tiene que ser efectiva por aire, por tierra y en las playas de Lima. Necesitamos un ejército de 1.400 cámaras como mínimo, con un respaldo de la misma cantidad. Cámaras hechas en el Perú. Plataforma digital hecha y desarrollada aquí en el Perú por nuestros profesionales. Tenemos carreras de inteligencia artificial y de mecatrónica, con más de 200 ingenieros en el mercado. Tenemos que convocarlos y desarrollar software a nuestra medida. Y la policía tiene que estar presente, porque vamos a manejar información sensible, información personal. Es un tema muy delicado.

Va a ser una solución efectiva, como lo ha sido en Corea del Sur. El año pasado pude ver una central de vigilancia en Washington. Sí vamos a progresar y recuperar los años en que no hicimos nada.