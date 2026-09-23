Niño de 12 años muere tras descender en bicicleta por una pendiente y chocar contra un auto en Ventanilla

Los vecinos de la zona exigieron la construcción de rompemuelles para evitar más tragedias como esta. | Composición LR

Los vecinos de la zona exigieron la construcción de rompemuelles para evitar más tragedias como esta. | Composición LR

Un niño de 12 años falleció tras impactar la bicicleta en la que se desplazaba contra un automóvil rojo en el distrito de Ventanilla, en el Callao. El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las avenidas Miguel Grau y Jorge Chávez. Tras la tragedia, los vecinos exigieron a las autoridades la instalación de rompemuelles y medidas de seguridad vial para evitar nuevos siniestros en la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el menor descendía por una pendiente a bordo de su bicicleta cuando colisionó contra un automóvil de color rojo en el cruce de ambas avenidas. Los residentes señalaron que la inclinación de la vía habría incrementado la velocidad del vehículo menor antes del impacto.

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La fuerza del choque provocó daños materiales de consideración en ambas unidades. La puerta del lado del copiloto del automóvil quedó severamente afectada, mientras que la bicicleta terminó a un lado de la vía con la llanta delantera destrozada.

Pese a la atención y las diligencias realizadas en el lugar, Matías no sobrevivió a la gravedad de las lesiones. Luego de las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Callao. Sus familiares confirmaron que el niño era el menor de cuatro hermanos.

Vecinos exigen rompemuelle para evitar nuevos accidentes

Tras el accidente fatal, los residentes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades municipales para mejorar las condiciones de seguridad vial en la intersección de las avenidas Miguel Grau y Jorge Chávez.

Los vecinos advirtieron que la pendiente y el tránsito constante representan un riesgo para peatones y vecinos, por lo que pidieron la instalación de rompemuelles que permitan reducir la velocidad de los vehículos.

Asimismo, la junta vecinal anunció que presentará un pedido formal ante la municipalidad para acelerar la implementación de reductores de velocidad y evaluar la señalización e infraestructura vial del sector.

Policía investiga las causas del accidente en Ventanilla

Las investigaciones preliminares quedaron a cargo de las unidades policiales de la jurisdicción, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar las eventuales responsabilidades.

Como parte de las diligencias, el conductor del automóvil fue trasladado a una dependencia policial para rendir su declaración y someterse a los exámenes de ley. También se realizarán peritajes mecánicos al vehículo y evaluaciones de las condiciones de la vía.

El Ministerio Público evaluará los informes técnicos y las diligencias realizadas por la Policía para determinar las acciones correspondientes. En tanto, los familiares de Matías realizan los trámites para la entrega de sus restos en la morgue del Callao.