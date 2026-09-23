Trujillo: condenan a 23 años y 4 meses de prisión por intento de feminicidio

El Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenció a 23 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva a Omar Arenas Guerra, el sujeto que intentó acabar con la vida de su expareja.

La agraviada fue atacada salvajemente en su cuerpo y rostro por Arenas Guerra, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, al interior de un hotel. Gracias a la rápida intervención de los testigos, se logró detener el intento de feminicidio.