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Política

Fujimori responde a Janet Tello y asegura que críticas responde a "ciertos jueces": “La independencia no significa callar”

La presidenta respondió desde Nueva York a los cuestionamientos de la titular del Poder Judicial por sus declaraciones ante la ONU. Fujimori sostuvo que respetar la autonomía de las instituciones no impide cuestionar su desempeño.

Fujimori respondió a las críticas de Tello tras cuestionar los procesos judiciales contra militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad. Foto: composición LR
Fujimori respondió a las críticas de Tello tras cuestionar los procesos judiciales contra militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad. Foto: composición LR
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La presidenta Keiko Fujimori respondió a las críticas de Janet Tello, presidenta del Poder Judicial y mantuvo sus cuestionamientos a "ciertos jueces" por los procesos que todavía enfrentan policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo. Desde Nueva York, sostuvo que la independencia de poderes no implica guardar silencio frente a decisiones o actuaciones del pasado.

"Creo en las instituciones fuertes, independientes, autónomas, pero también con esa capacidad de analizar lo bueno y también los errores del pasado", dijo Fujimori en una entrevista con RPP. La mandataria incluyó al Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial dentro de las instituciones que, según señaló, deben tener la capacidad de revisar sus actuaciones anteriores.

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La jefa de Estado también respondió a la posición expresada por Tello, quien cuestionó sus declaraciones ante Naciones Unidas y pidió que explicara el sentido de sus palabras. Fujimori sostuvo que respeta la independencia de poderes, pero consideró que esta no impide cuestionar el desempeño de las instituciones. "Por supuesto con absoluto respeto a la independencia de poderes, pero esa independencia no significa callar", afirmó.

Consultada de manera directa sobre si su crítica estaba dirigida al Poder Judicial en general o a magistrados determinados, la mandataria precisó que se refería a "ciertos jueces". Fujimori añadió que su intención era mirar hacia adelante y planteó como parte de ese objetivo el reconocimiento a quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. "Se trata de mirar hacia el futuro, de construir un mejor país, de tener un reconocimiento también a quienes nos han ayudado a conseguir la paz y a tener una mirada de reconciliación", manifestó.

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¿Por qué Janet Tello cuestionó a Keiko Fujimori?

La controversia comenzó después del discurso que Fujimori ofreció ante la Asamblea General de la ONU. La presidenta afirmó que el Perú había derrotado al terrorismo, pero cuestionó que, después de 34 años, algunos policías y militares que participaron en esa lucha todavía afrontaran procesos judiciales.

“Quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, sostuvo Fujimori durante su intervención ante Naciones Unidas. La frase generó una respuesta de la presidenta del Poder Judicial, quien consideró que esas afirmaciones afectaban la labor de los magistrados.

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Tello recordó que Fujimori había expresado su compromiso con la separación de poderes y la independencia judicial cuando asumió la Presidencia, el 28 de julio, y durante una ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza, el 4 de agosto. Por ello, cuestionó que la mandataria haya formulado esas afirmaciones ante un foro internacional.

“Ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente”, manifestó Tello. También rechazó que exista una persecución contra policías o militares y sostuvo que cada denuncia debe ser investigada para determinar si existe o no responsabilidad.

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Ministro de Justicia respalda a Keiko Fujimori y cuestiona a Janet Tello

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, respaldó las declaraciones de Keiko Fujimori ante los cuestionamientos de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Durante una entrevista con RPP, sostuvo que criticar la actuación de jueces y fiscales no implica intervenir en las funciones que corresponden a otras instituciones.

“A nadie le debe llamar la atención el hecho de que se pueda criticar la actuación de algunos jueces o fiscales sin que esto signifique faltar el respeto o inmiscuirse en las obligaciones de otros órganos constitucionales”, afirmó Álvarez. De esta manera, el titular del Ministerio de Justicia defendió la posibilidad de cuestionar decisiones judiciales sin que ello represente una vulneración de la separación de poderes.

Álvarez también señaló que las críticas a resoluciones judiciales cuentan con respaldo en pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, consideró que el Poder Judicial debía concentrarse en resolver los expedientes que llevan años pendientes antes que cuestionar las críticas formuladas desde el Ejecutivo.

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